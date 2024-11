29 novembre, sciopero generale rimodulato

Firenze: Autolinee Toscane informa che, a seguito dell’ordinanza di precettazione del Ministero dei Trasporti, lo sciopero generale di 24 ore previsto per venerdì 29 novembre sarà rimodulato e ridotto a 4 ore, dalle 9:00 alle 13:00. Il servizio sarà garantito dalle 12:30 nel rispetto delle fasce di garanzia.

La percentuale di adesione all’ultimo sciopero di 4 ore proclamato da CGIL e UIL dell’11 aprile 2024 fu del 24,54%. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero di 4 ore proclamato da COBAS Lavoro Privato, CUB trasporti e USB Lavoro Privato il 15 dicembre 2023 fu del 9,18%.

Lo sciopero generale – proclamato da CGIL e UIL – è stato indetto per contestare la manovra di bilancio, considerata inadeguata a risolvere i problemi del Paese, e per richiedere l’aumento del potere d’acquisto di salari e pensioni nonché il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali. Lo sciopero proclamato da COBAS Lavoro Privato, ADL Cobas, SGB Sindacato Generale di Base e Cub Trasporti è stato indetto per chiedere il blocco della guerra, aumentare salari e pensioni, contro i tagli a sanità, scuola e trasporti, migliorare condizioni di lavoro, contrastare privatizzazioni, contro le discriminazioni di genere, per le libertà sindacali, per difendere e investire sull’ambiente e contrastare le politiche della legge di bilancio.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.