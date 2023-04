25 Aprile, FDI Follonica: “Benini continua a voler dividere le anime della città”

Follonica: "Il Sindaco Benini continua a voler dividere le anime della città e lo fa con un discorso che di istituzionale non aveva alcunché”, affermano il presidente del circolo Fratelli d’Italia-Follonica e vice coordinatore provinciale Agostino Ottaviani, e il capogruppo in consiglio comunale, Danilo Baietti in riferimento alla commemorazione della Festa della Liberazione del 25 Aprile.



“Benini, - proseguono gli esponenti di FDI-Follonica - ha prestato il fianco, come purtroppo spesso accade, al pubblico dell'estrema sinistra, disonorando durante il suo discorso Istituzionale, la seconda carica dello Stato, valutando come inadeguato il senatore Ignazio La Russa nel ricoprire la carica di Presidente del Senato”.

“Non soddisfatto di tutto questo, - commentano Ottaviani e Baietti – il sindaco follonichese ha continuato criticando il governo durante il proprio intervento, in una semi specie di rappresentazione della realtà, forse più tipica di una chiacchiera da circolino Arci, che non quella da come Primo Cittadino, come il ruolo Istituzionale avrebbe dovuto competere".

“Quello che è accaduto il 25 Aprile a Follonica, oltre che essere grave, ha davvero dell'incredibile, nella quale abbiamo assistito a un’atmosfera di tensione contro il governo ed il centrodestra in generale, intrisa di "fanta-collegamenti", fra decreti sicurezza e le leggi del regime fascista. Benini, è bene che si ricordi, altrimenti glielo ricordiamo noi, che una volta eletto sindaco, come tale rappresenta tutta la città e non solo una parte di essa, in special modo quando riveste una fascia tricolore in un evento Istituzionale come quello del 25 Aprile. Caro Benini, fai il tuo ruolo di Sindaco e pensa a non dividere i cittadini, invece di fare un arringatore di piazze”, concludono Agostino Ottaviani e Danilo Baietti.