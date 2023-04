25 aprile e dintorni. Iniziative di e con l’Isgrec dal 21 al 25 aprile

Grosseto: Per la Festa della Liberazione 2023 l’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’Età contemporanea ha predisposto un vasto programma di iniziative per la provincia Grosseto e non solo. Si parte sui social, con la campagna dedicata alla storiografia e alla letteratura sulla Resistenza. Dal 18 al 25 aprile, infatti, i canali social dell’Isgrec (pagina Facebook e Instagram) ospiteranno i consigli di lettura degli storici dell’Istituto: un libro al giorno scelto fra le novità editoriali e le opere fondamentali sulla Resistenza. Tutti i volumi sono disponibili presso il corner Isgrec della Biblioteca Chelliana e possono essere chiesti in prestito dagli utenti della Rete delle Biblioteche di Maremma.







Sabato 22 aprile l’Isgrec sarà in trasferta a Pisa, nell'ambito del programma “25 aprile. Una data, la nostra storia” del CIDIC (Centro per l'innovazione e la diffusione della cultura, Università di Pisa) con la mostra “Le 21 madri costituenti” realizzata con materiali didattici di approfondimento curati per Isgrec da Barbara Solari. Alle ore 11, dopo i saluti istituzionali e un intervento di Michele Battini (Università di Pisa), sarà inaugurata la mostra che rimarrà esposta dal 22 al 27 aprile presso il Palazzo della Sapienza dell’Università di Pisa (ingresso libero).

Venerdì 21 aprile, invece, il primo incontro in provincia di Grosseto. L’appuntamento è fissato presso la Casa del Popolo di Bagno di Gavorrano, per la presentazione del volume "Antifascismo, guerra e Resistenze in Maremma", con i curatori Stefano Campagna e Adolfo Turbanti. L’iniziativa è organizzata da Arcinprogress e Festival Resistente e sarà seguita da una spaghettata (previa prenotazione al 3399568133, arcinprogress@libero.it) e da musica dal vivo.

Dopo l’evento-anteprima del 21 ospitato dalla Casa del Popolo di Bagno di Gavorrano, gli eventi del Festival Resistente si spostano al Cassero di Grosseto: sabato 22 aprile alle 18 la direttrice dell’Istituto, Ilaria Cansella, parteciperà al dibattito "Margini di resistenza". Come rispondere alla “normalizzazione” del fascismo. Tra parchi, vie e quotidianità, come resistere allo sdoganamento di idee illiberali e liberticide, insieme a Simone Ferretti, Carlo De Martis, Monica Pagni, Lucrezia Iurlaro e il giornalista Pietro Mecarozzi.

Sempre al Cassero seguirà lunedì 24 un’iniziativa organizzata dall’Isgrec in collaborazione con la CGIL Scuola: la presentazione del volume "Raccontare la Resistenza a scuola". Ilaria Cansella e Valerio Entani (CGIL Scuola) dialogheranno con i curatori del volume Luca Bravi e Stefano Oliviero, entrambi dell’Università di Firenze. L’iniziativa è valida come formazione docente.

Ultimo evento al Cassero martedì 25 aprile, dedicato ai più piccini: il laboratorio “Di che colore è la libertà?” con attività ispirate dalla lettura ai bambini dell’albo illustrato di Roberto Piumini sarà organizzato dall’Istituto per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni.