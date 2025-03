Sport 12ª Coppa Esordienti Città di Follonica: un grande successo per la chiusura della stagione agonistica 10 marzo 2025

Follonica: Con la 12ª Coppa Esordienti Città di Follonica, si è concluso il circuito delle manifestazioni organizzate presso l’impianto natatorio follonichese per questa stagione. Un evento ormai storico, che ha visto la partecipazione di oltre 300 atleti, confermando ancora una volta il prestigio della competizione nel panorama nazionale. “Chiudere il circuito delle manifestazioni con questo evento è la ciliegina sulla torta – hanno commentato gli organizzatori –. L’entusiasmo e la grande partecipazione degli atleti ripagano i sacrifici e il lavoro costante del nostro staff”. Anche quest’anno, la Coppa Esordienti è stata assegnata alla FXT di Terni, società che si è distinta per prestazioni e risultati, consolidando il proprio ruolo di protagonista della manifestazione. Un ringraziamento speciale va allo staff tecnico e organizzativo, che con impegno e dedizione ha reso possibile l’evento, e a tutte le società partecipanti, che hanno contribuito al successo della manifestazione con la loro presenza e il loro spirito sportivo. Con questo appuntamento, cala il sipario sugli eventi agonistici della stagione presso l’impianto di Follonica. L’appuntamento è al prossimo anno, con nuove sfide e nuove emozioni nel segno del nuoto. Seguici



