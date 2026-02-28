Circolo Pattinatori Grosseto vince a Follonica e aggancia il secondo posto in serie B

Grosseto: Terza vittoria stagionale nel campionato di serie B per il Circolo Pattinatori Grosseto che aggancia i cugini del Follonica al secondo posto, grazie al blitz di sabato pomeriggio al Capannino (2-4 il finale), arrivato al termine di una buona prestazione.

Nel primo tempo, la formazione biancorossa si porta in vantaggio con un gol del capitano Riccardo Bruzzi e risponde al rigore trasformato da Premoli, dopo appena 44 secondi, trovando il 2-1 con Samuel Cardi, che sta crescendo grazie al lavoro settimanale con Massimo Mariotti in serie A1. Lo stesso Cardi al 18’ fissa il punteggio sull’1-3 con il quale le squadre vanno all'intervallo. Nella ripresa Premoli riavvicina i padroni di casa, ma Emanuele Perfetti porta nuovamente a due le lunghezze di distanza. A 6 minuti dalla sirena Bonucci fallisce il rigore che avrebbe permesso al Follonica di rifarsi sotto. Premoli, autore di una tripletta, batte l’ottimo Squarcia con un preciso tiro di rigore.

Il C.P., che ha disputato un ottimo incontro, resiste e porta in fondo un successo che tiene in vita le speranze playoff.

Serie B, Follonica-C.P. Grosseto 3-4

FOLLONICA HOCKEY: Del Viva, Tarassi; Bonucci, Premoli, Mai, Malvezzi, Marengo, Frare, Masconni. All. Alessandro Del Viva.

C.P. GROSSETO: Squarcia; Bruzzi, Lorenzo Perfetti, Montomoli, Muntean, Cardi, Civitarese, Giusti. All. Emilio Minchella.

ARBITRO: Francesco De Palma.

RETI: nel p.t. 7’41 Bruzzi, 11’11 Premoli (rig.), 11’55 Cardi, 17’42 Cardi; nel s.t. 10’11 Premoli, 12’06 Emanuele Perfetti, 22’44 Premoli (rig.)

ESPULSIONI: Giusti, Bonucci nel s.t.

