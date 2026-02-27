Hockey A1, Blue Factor contro Breganze: sfida salvezza al Casa Mora

Il Castiglione contro il Breganze per evitare l’ultimo posto. In A2 trasferta a Eboli. L’under 17 contro i Pumas B e l’under15 La Scala gioca il derby a Grosseto

Castiglione della Pescaia: Per la 21esima giornata del campionato di serie A1, la Blue Factor ospita al Casa Mora, domenica alle 18 arbitri Franco Ferrari di Viareggio e Mauro Giangregorio di Giovinazzo, il Breganze e in palio ci sono punti pesantissimi per la lotta salvezza e i playout. Lo scontro fra le due ultime della classifica, il Castiglione di Massimo Bracali è a quota 7 punti, e i rossoneri veneti del nuovo tecnico argentino Nestor Flavio Perea (per lui di fatto un ritorno sulla panchina) sono ultimi a con sei lunghezze, è di fatto una sfida anche per il morale. Proprio i biancocelesti maremmani vinsero all’andata per 8-3 (avevano battuto anche il Novara e pareggiato poi con il Giovinazzo), mentre il Breganze ha ottenuto i primi punti superando nel giorno della Befana a domicilio il Forte dei Marmi, per ripetersi tre settimane fa contro il Giovinazzo (1-0). Di certo in ballo, con le due squadre praticamente già ai playout, c’è la possibilità di evitare l’ultimo posto della classifica. Come detto il Breganze ha cambiato l’allenatore da qualche settimana: la società veneta ha deciso di affidarsi all’argentino Nestor Flavio Perea, già nell’organico, dopo la sconfitta contro l’Amatori Wasken Lodi. Dal mercato invernale poi, è arrivato dal Cgc Viareggio Niccolò Puccinelli, mentre si è trasferito, direzione Montecchio Precalcino l’ex capitano Stefano dal Santo.





«E’ una partita importante soprattutto per il morale – ha detto alla vigilia l’allenatore dell’HcC Bracali – mi aspetto dai miei una prestazione come l’ultima a Follonica, con intensità e coraggio. Una gara che va affrontata con la giusta determinazione senza sottovalutare chi ci sta di fronte».

Nel Castiglione ancora in forse Alberto Cabiddu, alle prese con una contusione al costato che lo ha tenuto fuori nell’ultima partita, mentre sempre out Serse Cabella.

In serie A2, trasferta a Eboli per la Blue Factor di Federico Paghi: per la 13esima giornata i biancocelesti vanno a rendere visita all’Mgm Remaplast. All’andata i campani di Berniero Gallotta violarono il Casa Mora per 4-0.

Rinviata la gara dell’udner23 contro il Sarzana che sarà recuperata mercoledì 4 marzo alle 20.30 al Casa Mora. L’under17 Lo Scoiattolo gioca domenica alle 15, ospitando al Casa Mora i Pumas Ancora Viareggio B per la 15esima giornata. Derby per l’under15 La Scala a Grosseto: sabato alle 15 il Castiglione gioca per la 16esima giornata contro la formazione B dei biancorossi sulla pista Parri.