Gran Derby Toscano di Hockey: Grosseto sfida Forte dei Marmi per la salvezza e i playoff

Grosseto: Il massimo campionato di hockey pista è arrivato alla volata conclusiva. A 300 minuti dalla conclusione della regular season due delle tre maremmane (C.P Grosseto e Follonica) sono candidate ad occupare i posti che garantiscono la disputa dei preliminari playoff, in cui si affrontano i quintetti arrivati dal settimo al decimo posto. Il sesto, che porta direttamente ai quarti, sembra ormai in mano al Teamservicecar Monza, che può contare su otto punti diì vantaggio sui grossetani. Una sfida fondamentale per questa corsa si gioca sabato sera alle 20,45 alla pista Mario Parri di via Mercurio tra Circolo Pattinatori Grosseto e Forte dei Marmi. I ragazzi di Massimo Mariotti, reduci dal bel pareggio di Novara, caratterizzato dalla rimonta dal 3-0 al 3-3 in appena 35 secondi, puntano a chiudere definitivamente il discorso salvezza e a mettere una seria ipoteca per un piazzamento di rilievo nei preliminari. Saavedra e compagni per queste ultime sei partite hanno come obiettivo centrare il settimo o l’ottavo posto, che permettono di disputare la gara decisiva del primo turno di post season di fronte al pubblico amico.

La squadra, arrivata a 28 punti (già quattro in più della passata stagione) è in salute e pronta a giocarsi la vittoria contro i versiliesi (eliminati dal Lodi l’anno scorso in semifinale) sono decimi a 17 punti e devono guardarsi alle spalle per evitare il ritorno di Novara (16 punti) e Giovinazzo (14). Sarà insomma un derby tutto da gustare per gli appassionati.

«Quella con il Forte dei Marmi - dice Nicolas Barbieri - sarà una partita come tutte le partite di questo campionato, quindi difficile, ma noi stiamo bene e io sono molto fiducioso, molto positivo. Vogliamo chiudere la pratica salvezza - aggiunge Barbieri, che ha mostrato una grande crescita nelle ultime settimane - e speriamo di fare i tre punti in questo fine settimana»

Nella gara d’andata il Grosseto è andata a vincere al Pala Forte (2-1) con reti di Vargas e Barbieri.

Cosa ricorda della gara d’andata? «A me piace come squadra il Forte - dice Barbieri - All’andata, in casa loro, abbiamo sofferto molto, ma siamo riusciti a portare a casa i tre punti. È una squadra come sono quelle di Crudeli: molto organizzata, non ha una rosa lunghissima, però i giocatori che giocano sono molto abili e molto bravi; hanno tante caratteristiche di squadra, sia in attacco che in difesa, molto molto positive e quindi c’è sempre da stare attenti, però, ripeto, sono veramente fiducioso».

Il Cp Grosseto scende in campo con la rosa al completo. Ci sarà anche il portiere Luca Squarcia che sabato alle 16,30, verrà impiegato da Marco Zanobi nel campionato di serie B nella gara in programma al Capannino di Follonica e poi si aggregherà alla prima squadra.





I convocati: Scarso, Squarcia; Sillero, Saavedra, Paghi, Giabbani, Barbieri, Schiavo, Vargas, Barragan.