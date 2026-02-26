Nuoto, Virtus Buonconvento trionfa: Lucatelli record italiano e medaglie azzurre

Nuoto. Risultati delle gare disputate dai nostri atleti grossetani tesserati per Virtus Buonconvento, gestore della Piscina Provinciale di Grosseto.

Grosseto: Nei giorni 21 e 22 febbraio 2026 si sono disputati ad Agropoli i Campionati Italiani di Nuoto Pinnato Esordienti e Master. Per i Master M25 è salito sul gradino più alto del podio Matteo Lucatelli, che con la sua brillante prestazione ha siglato il nuovo record italiano nei 200 pinne. Nei 400 pinne ha conquistato l'oro sfiorando il record italiano, mentre nei 50 e nei 100 pinne ha conquistato il titolo di Vice Campione Italiano.

Per gli esordienti A2 grande prestazione di Stefanelli Ariel che nei 200 pinne si è piazzata in terza posizione. Sempre nella stessa distanza ma nella categoria A1 un buon quinto posto è arrivato con De Persiis Ingrid. Nel 50 e 100 pinne esordienti B2 è stata conquistata la settima posizione dalla piccola Stefanelli Loreley. Buon risultato anche di Carbonaro Tommaso che ha sfiorato la medaglia.

Negli stessi giorni, nella Piscina di Livorno si teneva il Campionato Regionale Toscano di Nuoto, che vedeva impegnati i nostri atleti Master FIN. Anche in questa manifestazione è arrivata la medaglia di bronzo con Vanni Alessio nei 50 dorso M45.

Nella disciplina del Nuoto, qualche settimana prima era già arrivato un bellissimo risultato con l'ottenimento del PASS per i Criteria Nazionali Giovanili FIN 2026 da parte di Aurora Pintauro nelle distanze 400 sl e 800 sl, un pass di altissimo livello che vedrà l'atleta impegnata dal 27 al 29 marzo nella Piscina di Riccione.

Anche per il pinnato la prossima tappa importante sarà la World Cup di Lignano, nel mese di marzo, che vedrà impegnato il nostro atleta grossetano Sossio Luigi Pezzullo, in compagnia delle colleghe Lara Pelliccia, Silvia Belli e Andrea Bianchi.

Soddisfazioni per la società e per gli allenatori che fanno un grandissimo in bocca al lupo



