Salvatore Ribaudo trionfa al 1° Italian Grand Prix di Brazilian Jiu Jitsu: oro a Roma per il cecinese

Cecina: Grande successo per il cecinese Salvatore Ribaudo, che al 1° Italian Grand Prix di Brazilian Jiu Jitsu, andato in scena a Roma, ha conquistato il gradino più alto del podio nella categoria cinture viola, peso medio, Master 4.

Una prestazione solida e determinata, frutto di preparazione tecnica, esperienza e grande lucidità tattica, che gli ha permesso di imporsi sugli avversari in una competizione di alto livello.

Il Brazilian Jiu Jitsu (BJJ) è un’arte marziale e sport da combattimento di origine brasiliana, specializzato nella lotta a terra e nelle tecniche di sottomissione. L’obiettivo è portare l’incontro al suolo e ottenere la resa dell’avversario tramite leve articolari e strangolamenti, facendo leva su tecnica, strategia e controllo, più che sulla forza fisica.

A rappresentarlo in gara è stata l’Accademia Matside, punto di riferimento per la sua crescita tecnica e sportiva.

Oltre all’impegno agonistico, Ribaudo è attivamente impegnato anche nell’insegnamento. A Cecina tiene infatti corsi di Brazilian Jiu Jitsu presso la palestra BWELL SPACES, dove trasmette quotidianamente ai suoi allievi passione, disciplina e i valori fondamentali di questa disciplina.

La vittoria al Grand Prix rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un motivo di orgoglio per la comunità sportiva locale, che vede uno dei suoi rappresentanti primeggiare su un importante palcoscenico nazionale.