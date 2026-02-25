Pisa: Polisportiva Barbanella Uno trionfa con due medaglie di bronzo nel campionato LB3 allieve e junior

Pisa: Una domenica di successi per la Polisportiva Barbanella Uno che lo scorso 22 Febbraio ha preso parte alla prima prova del campionato LB3 allieve e junior di federazione a Pisa con due squadre formate da ginnaste provenienti dal settore promozionale e alla prima esperienza nei campionati di federazione .

Grande debutto per la squadra allieve composta da Borsetti Stella, Pegoraro Rebecca, Orlandi Maria, Masi Sofia e Marconi Margherita che conquista la medaglia di bronzo.

Ma non sono da meno le compagne Cerretti Susanna, Mainardi Carlotta e Bentivoglio Viola che, con un’ottima performance, salgono anch’esse sul terzo gradino del podio nella categoria junior. Le allenatrici Linda Zambernardi e Azzurra Terminali si ritengono soddisfatte dai risultati ottenuti e sono pronte per tornare in pedana nelle prossime settimane.



