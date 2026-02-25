Biglietti Poggibonsi-Grosseto: disponibilità e prezzi per il settore ospiti, tutte le informazioni utili per la tifoseria biancorossa

Grosseto: US Grosseto 1912 comunica che, per la partita Poggibonsi – Grosseto, i biglietti per il settore ospiti saranno disponibili con le seguenti modalità:
🎟 Prezzo:
* Tagliando unico: 10 €
* Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore agli 8 anni
📍 Dove acquistare i biglietti:
I tagliandi, nominativi - PRESENTARSI CON CARTA DI IDENTITA' O PASSAPORTO - , saranno acquistabili presso il bar del Centro Sportivo “Carlo Pucci” di Roselle a partire da oggi, mercoledì, alle ore 15.00 e FINO A SABATO ALLE 19. DOMENICA IL BOTTEGHINO DELLO STADIO SARA' CHIUSO PER I TIFOSI BIANCOROSSI
🚗 Accesso settore ospiti:
L’ingresso del settore ospiti dello stadio di Poggibonsi è situato in Via Marmolada, nella zona del Tennis Club, dove saranno predisposti appositi parcheggi per autovetture e pullman.
🛣 Percorso consigliato per la tifoseria biancorossa:
* RA3 Siena–Firenze, uscita Poggibonsi Nord
* Alla rotatoria di Drove, imboccare la SR2 Cassia (3ª uscita) in direzione centro città
* Proseguire in Via delle Pancole
* Alla rotatoria, svoltare a destra in Via Marmolada