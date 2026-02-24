Bbc Grosseto: arriva il rinforzo venezuelano, Jimenez e Querecuto junior per la Serie A Gold

Grosseto: a prendere corpo il roster del Bbc Grosseto che prenderà parte, dal prossimo 10 aprile, al campionato di serie A Gold. Il direttore generale Claudio Banchi ha annunciato martedì mattina l’arrivo di due giocatori venezuelani, capaci di fare la differenza: l’esterno Daniel Jimenez, classe 1996, già conosciuto dagli appassionati grossetani, per aver vestito la casacca del Bsc Big Mat nel 2024 e del Nettuno nel 2025 (venti partite complessive in Italia), e l’utility-lanciatore Juan Querecuto junior, classe 2000, un atleta che un’esperienza pregressa tra i professionisti, con una storia particolare.

«Juan Querecuto junior – sottolinea il direttore generale Claudio Banchi – è stato uno dei top prospect venezuelani. Ha iniziato la sua carriera professionistica con i Seattle Mariners, con un milione di dollari alla firma, giocando come terza base fino al singolo A. Al certo punto l’organizzazione ha visto le due qualità di lanciatori e lo ha spostato sul monte.

Tra l’altro ha partecipato ai Mondiali under 21 con la nazionale venezuelana. Un infortunio gli ha tolto la possibilità di proseguire la carriera professionistica. Arriverà a Grosseto motivatissimo, deciso a ritentare la scalata al professionismo. Sarà una freccia importante nel nostro arco, per la possibilità di schierarlo in vari ruoli e anche sul monte nella gara dello straniero».

In attesa di Giovanni Garbella, che potrebbe arrivare a stagione iniziata, il manager Carlo Del Santo avrà a disposizione un esterno sinistro di grande esperienza. «Nel nostro taccuino – continua Claudio Banchi – abbiamo inserito il nome di Daniel Jimenez dallo scorso anno, dopo gli Europei. E’ molto legato al nostro lanciatore Josè Gomez e voleva giocare insieme a lui. Abbiamo messo in squadra un battitore con esperienze importanti, fino al triplo A messicano, dopo aver giocato nelle Minors con Arizona e Cincinnati. Siamo molto contenti di questa scelta, convinti che darà solidità al line-up».