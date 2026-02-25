Sanità: il punto sui lavori sulle Case di Comunità L’interrogazione di Jacopo Maria Ferri all’assessore regionale Monia Monni di Riccardo Ferrucc

L’interrogazione di Jacopo Maria Ferri all’assessore regionale Monia Monni

Firenze – In un ‘interrogazione, presentata dal gruppo di Forza Italia, si chiede alla Giunta regionale di relazionare in merito ai lavori per le Case di Comunità finanziate con il PNRR, di indicare gli impegni complessivi di spesa, di capire come i servizi saranno garantiti visto che il solo personale infermieristico in forza alle aziende sanitarie non sembra sufficiente per coprire tutte le attività previste.

“Il programma di lavori per le Case di Comunità ha visto nel tempo varie modifiche – ha detto l’assessore regionale Monia Monni – per superare le criticità emerse e per consentire di raggiungere gli obiettivi minimi assegnati alla nostra regione. Ad oggi le case di Comunità inserite nella programmazione sono 80 ed il termine per il completamento dei lavori è fissato dal ministero al 31 maggio 2026”. Al 9 febbraio, data dell’ultimo monitoraggio,” tutti i progetti sono stati attivati, mentre 9 risultano completati”. I lavori sono stati affidati alle tre aziende sanitarie e si sono effettuati incontri periodici con gli appaltatori delle opere che presentavano maggiori criticità. “Stiamo cercando di concludere le opere entro il mese di marzo e aprile – ha aggiunto Monni - progettando di anticipare, per quanto possibile, le attività essenziali”. Il progetto complessivo ha questa copertura: fondi RRS, legati al PNRR, per 104 milioni di euro, risorse Foi per 19 milioni, risorse regionali per 12 milioni, risorse statali per 7 milioni, altri fondi per 3 milioni, con un costo complessivo di circa 146 milioni di euro. “L’attivazione delle case di comunità – ha concluso Monni - avviene all’interno del progetto complessivo di riorganizzazione dei servizi territoriali, non si parla di personale nuovo, ma di integrazione delle risorse aggiuntive con il personale esistente. Viene attuato il nuovo accordo della medicina regionale con la presenza strutturata di dottori di medicina generale”.

“Ringrazio l’assessore per la risposta – ha detto il consigliere regionale Jacopo Maria Ferri (Forza Italia) – anche se l’obiettivo di arrivare ad 80 case di comunità in tempi brevi è sicuramente ambizioso, mi risulta che in alcuni territori ci sono maggiori difficoltà a rispettare queste tempistiche. La nostra interrogazione voleva essere una sollecitazione per raggiungere i risultati migliori e sfruttare al meglio le nuove opportunità sanitarie.”