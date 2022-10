Workshop di progettazione con l'Università di Firenze

L'Università fiorentina di Architettura a Grosseto con gli studenti protagonisti



Grosseto: la città è stata scelta per il workshop “Margini periurbani come sistema unitario e integrato di rigenerazione per parti compiute”. Un laboratorio di Architettura e città e Architettura e struttura 2022-2023 del corso di Laurea magistrale in Architettura, Dida, dell'Università di Firenze, Università che già in passato aveva optato per la nostra città per le proprie attività di approfondimento e progettazione grazie a una convenzione con il Comune.





Il workshop si è chiuso oggi con l'evento conclusivo nella sala consiliare del Comune di Grosseto, alla presenza – tra gli altri – delle autorità e dei tecnici dell'Ente. Nel corso dell'evento finale sono stati presentati i lavori degli studenti realizzati nel corso dei laboratori che si sono svolti a partire dal 26 ottobre alla biblioteca Chelliana di Grosseto. I ragazzi si sono concentrati sull'area Nord di Grosseto e sulla scuola di via Mascagni, con una fase di studio di pianificazione e di progettazione relativamente ai possibili interventi da attuare. I lavori saranno poi sviluppati nell'ambito del percorso di studio degli studenti e verranno esposti in una mostra aperta al pubblico nel periodo di marzo 2023.





All'evento erano presenti il vicesindaco e assessore all'Urbanistica Fabrizio Rossi, gli assessori Riccardo Ginanneschi, ai Lavori pubblici, e Luca Agresti, alla Cultura.