Week end di fuoco per la Promoter Rosanna Conti Cavini

Redazione Il 22 aprile Campionato d’Italia e il 23 aprile Campionato del Mediterraneo Ibf Grosseto: La Promoter internazionale Rosanna Conti Cavini organizzerà due eventi di grande spessore tra sabato e domenica. Il 22 aprile a Empoli ci sarà il Campionato Italiano dei pesi mediomassimi vacante tra il fiorentino adottivo Dragan Lepei, allenato dal maestro Cristiano Mazzoni (manager Monia Cavini) che affronterà il romano Giovanni Carpentieri. La serata in collaborazione con la Sempre Avanti Firenze e la pugilistica Sanseverino Scardigli, inizierà alle ore 20 al Palaramini con 12 incontri dilettantistici tra atleti Toscani che affronteranno pari peso dell’ Emilia Romagna. Il giorno dopo, 23 aprile, in terra abruzzese a Montesilvano la “Dama Bionda della Boxe”, metterà in scena il Campionato del Mediterraneo Ibf dei pesi welter tra Il suo pugile Emanuele Cavallucci (manager Monia Cavini) che affronterà il romano Alessio Mastronunzio. La collaborazione dell’evento con la pugilistica Di Giacomo prevederà altri cinque incontri professionistici, a salire sul ring saranno i pugili beniamini di casa :Fabio Liberati, Ivan Guarnieri, Manolo Addario Matteo Di Giulio e Nicola Di Rocco. “Abbiamo iniziato il 2023 con tanti impegni, dopo il successo a Torino dello scorso Marzo ben due eventi di qualità andremo ad organizzare nel giro di due giorni, sono già programmati anche gli altri eventi dei prossimi mesi, quello che più mi gratifica che giornalmente vengo contattata da pugili che vogliono far parte del mio team, tra questi nomi di spicco, che prossimamente andrò a presentare” conclude la promoter Rosanna Conti Cavini. (foto di repertorio)

