Week end dell’olio a Roccastrada 29 e 30 ottobre 2022

Due giorni per parlare di olio e camminare tra gli olivi



Roccastrada: Sarà un fine settimana in cui olio ed olivicoltura saranno al centro dell’attenzione a Roccastrada in un insieme di eventi che animeranno il paese nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 ottobre.

Attorno all’evento “Camminata tra gli olivi” organizzato a livello nazionale dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio nella giornata di domenica 30 ottobre al quale il Comune di Roccastrada ha aderito con una propria proposta, l’Amministrazione Comunale ha colto l’occasione per programmare anche un convegno per parlare proprio di olivicoltura sul nostro territorio e rendere il giusto tributo ad un prodotto che insieme al vino ed altri prodotti tipici, ne costituisce una vera e propria eccellenza.

Nel convegno programmato per sabato pomeriggio alle ore 17,00 dal titolo “L’olivicoltura nel territorio maremmano. Problemi e prospettive”, si affronteranno le tematiche legate al nostro territorio, alla situazione climatica ed alle novità introdotte in tema di coltivazione e trattamento della pianta dell’olivo. Durante tutto il pomeriggio, le vie del paese saranno animate dalla Pro Loco Roccastrada che ha organizzato un’esposizione di prodotti legati all’olivicoltura da parte di produttori locali e non, esibizioni di musica popolare e degustazioni della bruschetta con olio nuovo ed altri prodotti.

“Abbiamo voluto riprendere con il giusto entusiasmo – queste le parole dell’assessora allo Sviluppo Economico / Commercio e Attività Produttive Elena Menghini - la promozione dei prodotti tipici del nostro territorio, riallacciando a questo proposito i rapporti con l’Associazione Nazionale Città dell’Olio della quale il Comune di Roccastrada fa parte da molti anni, in una rinnovata sinergia ed unità di intenti per la promozione e la valorizzazione delle tipicità come l’olio. Questa del 2022 sarà la prima edizione, ma l’obiettivo è quello di consolidare nel tempo questo appuntamento nel territorio comunale in una sorta di tour nelle frazioni per gli anni a venire”.

“Stiamo lavorando – prosegue Elena Menghini - anche per preparare un evento sul tema del vino per la prossima stagione, con la collaborazione dell’“Associazione Strada del Vino Monteregio di Massa Marittima” che si concretizzerà nella prossima stagione estiva. Intanto invitiamo per il prossimo week end a Roccastrada tutti i produttori e la popolazione interessata, a partecipare a questa due giorni incentrata sull’olio ed alla interessante passeggiata tra gli olivi che si concluderà con una piccola degustazione”.

Il programma dell’evento:

Si inizia Sabato 29 dalle ore 14,30 con l’animazione nelle vie del paese con esposizione piante e prodotti per l’olivicoltura. Alle 17,00 al Kaos Kreativo Convegno: “L’olivicoltura nel territorio maremmano. Problemi e prospettive” con la partecipazione dell’assessora Elena Menghini, del Vice Presidente Associazione Nazionale Città dell’Olio Marcello Bonechi, del Direttore della CIA di Grosseto, Enrico Rabazzi, della Direttrice della Coldiretti Grosseto Milena Sanna, del Vice Presidente Regionale del Consorzio Tutela dell’Olio IGP, Giampiero Cresti, del Responsabile Commerciale dell’Azienda BioDea di Arezzo, Duilio Melegari e del Sindaco di Roccastrada e Presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola.

Al termine del convegno prosegue l’animazione con musica tradizional popolare per le vie del paese con la Pro Loco Roccastrada che offrirà la bruschetta con l’olio nuovo locale ai partecipanti.

Nella giornata di domenica 30 “Camminata tra gli Olivi”: ritrovo per la partenza del percorso Completo (Km.6) - ore 14,00 davanti al Municipio – difficoltà primo tratto: medio/facile Ritrovo per la partenza del percorso Ridotto (Km.3,5) - ore 15,10 c/o parcheggio ristorante “La Rosa Blu” – difficoltà: facile Arrivo agriturismo Poggio Oliveto ore 16,30/17,00. Al termine della camminata è previsto servizio di navetta per riaccompagnare gli autisti a recuperare le auto nei parcheggi

Per prenotazioni e contatti: Ufficio Informazioni Turistiche 0564 563376 - giopisto53@gmail.com 3387644927 (Giorgio) - r.tronconi@alice.it 3333632491 (Renzo). In caso di pioggia l’appuntamento è rimandato alla domenica seguente, 6 novembre 2022.. Maggiori informazioni sul sito www.comune.roccastrada.gr.it e pagina FB https://www.facebook.com/comunediroccastrada