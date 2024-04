Ambiente "Vivifiume Ombrone": cresce l'offerta turistica in Maremma 5 aprile 2024

Grosseto: Arriva la nona edizione di "Vivifiume Ombrone", l'iniziativa nazionale promossa dall'associazione grossetana Terramare e Uisp, che continua a offrire giornate di eventi, divertimento e promozione del fiume Ombrone.

Sabato 6 e domenica 7 aprile, le imbarcazioni dei Comuni di Grosseto, Civitella Paganico, Cinigiano e Campagnatico si sfideranno, ognuno con 6 atleti, in una gara tecnica di pagaiata in un tratto di fiume di circa 400 metri. Oltre al rafting, ci saranno anche iniziative di bike, navigazione e trekking lungo le rive del fiume, offrendo un'ampia gamma di attività per tutti i partecipanti. "In questi anni, il legame tra turismo e sport si è consolidato sempre più, stimolando la presenza turistica e promuovendo l'attività motoria, la salvaguardia ambientale e l'esplorazione del territorio - commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore al Turismo Riccardo Megale -. L'iniziativa, di cui siamo particolarmente entusiasti, mira al recupero dell'identità territoriale legata al fiume Ombrone e si inserisce nell’ottica di riaffermare, per le generazioni locali, il proprio patrimonio storico-culturale. Ciò contribuisce a favorisce lo sviluppo di un prodotto turistico legato alle attività sportive fluviali”. Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina ufficiale dell'associazione Terramare oppure contattare i numeri 340-2600957/338-1784255. L'iniziativa è patrocinata, tra gli altri, dal Comune di Grosseto. Nella foto da sx a dx: Dianora Tinti, Mauro Franci, Maurizio Zaccherotti, Alessandra Biondi, Riccardo Megale. Seguici



