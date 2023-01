Visitare l'Egitto: 5 consigli pratici per l'organizzazione del viaggio

L’Egitto è una terra meravigliosa, ricca di storia, cultura, opere d’arte e paesaggi suggestivi. Ogni anno turisti provenienti da tutto il mondo la prendono in considerazione per un viaggio di piacere capace di emozionare e sorprendere. Tuttavia, per godere al meglio di tutto questo è indispensabile organizzare nei minimi dettagli il soggiorno tenendo conto di tanti aspetti anche logistici. Ecco 5 consigli utili per un'indimenticabile viaggio alla scoperta dell’Egitto.



Consigli pratici per visitare l’Egitto

Un viaggio in Egitto è un’esperienza assolutamente da fare non solo per il concentrato di storia che caratterizza questo Paese ma anche per le tante bellezze artistiche e naturalistiche. Per apprezzare ancora meglio tutto questo è opportuno seguire dei consigli pratici molto importanti. Innanzitutto è fondamentale vestirsi in maniera adeguata e rispettosa delle tradizioni locali. In linea generale il Paese è democratico ma ci sono alcune zone a maggioranza musulmana in cui è consigliabile avere rispetto della tradizione locale evitando degli abbigliamenti troppo eccentrici. Inoltre avere un capo di abbigliamento adeguato, è anche fondamentale per sopportare meglio le temperature e il clima. Ci sono alcune zone in cui l'umidità e l'afa si fanno nettamente sentire per cui meglio proteggersi con tessuti adatti che peraltro possono essere acquistati direttamente in Egitto. Inoltre se non si vuole incappare in una diatriba di lettura politica è fondamentale fare attenzione a cosa si fotografa e si filma. Nello specifico qualora nel viaggio dovesse essere inserito il Cairo allora è bene ricordare come per legge sia vietato fotografare edifici che hanno scopi militari e governativi; c'è il rischio concreto di trascorrere qualche giorno in prigione.

Attenzione alle truffe

Il terzo consiglio pratico che consente di organizzare al meglio un viaggio in Egitto riguarda la prenotazione di biglietti per poter ammirare alcune splendide location storiche e culturali come le piramidi piuttosto che musei e altre attrazioni. È bene ricordare che per una specifica politica interna al momento non è possibile comprare e prenotare biglietti on-line per le attrazioni turistiche. Questo significa che se ci si dovesse imbattere in un sito che offre questo genere di opportunità, certamente si tratta di un tentativo di truffa. Purtroppo i biglietti vanno comprati soltanto all'ingresso delle varie strutture nelle apposite biglietterie. Il penultimo consiglio riguarda invece una tradizione che accomuna l'Egitto agli Stati Uniti d'America. In particolare quando si entra in un ristorante o in qualsiasi altro locale o si fruisce di un servizio specifico, occorre tener presente che la mancia non è soltanto una sorta di cortesia ma un vero e proprio obbligo culturale. La mancia è prevista per ogni genere di prodotto e di servizio che viene acquistato ad esempio per andare in bagno oppure per gustare liberamente una tazza di caffè nei locali caratteristici di ogni città. Fortunatamente l'entità delle mance è abbastanza contenuta perché solitamente non superano la moneta di 1 euro e dunque non è come negli Stati Uniti che viene di fatto calcolata in percentuale. L'ultimo ma probabilmente più importante consiglio riguarda in generale l'organizzazione del viaggio e i costi a cui poter accedere a questo genere di prodotto. Invece di gestire il tutto secondo i canali tradizionali ossia recandosi in agenzia e prenotare diverso tempo prima l'esperienza e più conveniente attendere le offerte last minute per Sharm el Sheik, il Cairo, Alessandria e tutte le mete egiziane di interesse. In questo modo si ha un consistente risparmio che può superare anche del 30%. Molti non preferiscono le offerte last minute per via dei tempi ristretti ma per gestire al meglio è sufficiente essere pronti qualsiasi momento con la partenza e avere massima flessibilità per quanto riguarda la gestione degli impegni lavorativi.