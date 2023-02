Violino e pianoforte chiudono la sessione invernale del 33° Festival Music & Wine

Al Museo di Storia Naturale il violino protagonista, dal barocco al romanticismo. “Rosae Maris” e la Scuola Europea Sommelier presentano ancora i migliori vini del territorio.

Grosseto: Dopo un crescendo di emozioni in musica, culminato domenica scorsa con le arie d’opera e il musical con lo strepitoso Trio Opera Viwa e che ha registrato sempre un deciso sold-out in tutti gli appuntamenti, la sessione invernale del 33° Festival Internazionale “Music & Wine” torna per il gran finale presso il Museo di Storia Naturale della Maremma domenica 5 febbraio prossimo alle 17,00 con un omaggio al violino, strumento principe dell’orchestra, e al duo violino – pianoforte che è la più tipica delle formazioni di musica da camera.

Ospiti il violinista Carmine Gaudieri e la pianista Simonetta Bisegna che proporranno un programma al contempo di piacevolissimo ascolto quanto di estremo interesse ripercorrendo la straordinaria storia del violino dall’età barocca (nella quale lo strumento fu perfezionato e divenne strumento primario dell’orchestra) fino al romanticismo.

Dopo il brano di apertura infatti tipicamente barocco quale la celebre Sonata “La Didone abbandonata” del veneziano Giuseppe Tartini, seguiranno la Sonata in Mi minore composta da Mozart a Parigi nel 1778 per poi abbandonarsi alle altrettanto al romanticismo delle celeberrime Danze Ungheresi di Brahms (verranno eseguite la n° 1 e la n° 5) e alla Danza Slava n° 2 di Dvorak. Concluderà infine il concerto la bellissima Fantasia della “Carmen” di Bizet.

Estremamente interessante anche il palmarès dei due musicisti: allievo del grande Dino Asciolla e perfezionatosi successivamente con violinisti del calibro di Sandor Vegh e Kotè Laszlo presso l’Accademia Superiore di Musica Liszt Ferenc di Budapest, Carmine Gaudieri ha fondato l’Orchestra da Camera Aquilana della quale è anche direttore e solista e con la quale ha effettuato numerose tournee in tutto il mondo. È stato docente di violino presso i Conservatori di Pesaro, di Milano e de L’Aquila. Non è da meno la pianista Simonetta Bisegna, diplomata a pieni voti presso il Conservatorio “A. Casella” de L’Aquila vincendo successivamente vari concorsi nazionali di esecuzione musicale. Alterna all’attività pianistica anche quella di organista e di Maestro di Cappella presso il Conservatorio de L’Aquila e svolge una intensa attività concertistica sia in Italia che all’estero sia come solista che come componente di gruppi di musica da camera.

Al termine del concerto, come oramai divenuta tradizione, il pubblico potrà degustare i migliori vini del territorio a cura di “Rosae Maris” e della Scuola Europea Sommelier. Questa settimana sarà la volta delle cantine Fattoria Le Pupille, Fattoria Mantellassi, La Chimera d’Albegna, Macchiabuia e Tenuta Monterò.

L’ingresso al concerto è a pagamento (€ 10 il biglietto intero, € 8 il ridotto) prenotando presso l’Associazione Amici del Quartetto (tel. 333.9905662 – anche whatsapp) o scrivendo a amiquart@gmail.com.