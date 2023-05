Villa Croci Bsc under 12 e 15: doppia vittoria nel weekend

I biancorossi di Bordo si sono imposti contro il Siena, mentre quelli di Secciani hanno avuto la meglio sul Padule



Grosseto: Grande prestazione del Villa Croci Bsc Grosseto under 15 che sabato 20 maggio, allo stadio Simone Scarpelli, si è imposto per 11-5 contro il Padule di Sesto Fiorentino. I ragazzi, guidati dal manager Daniele Secciani, hanno siglato sei punti nei primi due inning e, dopo il recupero da parte della squadra ospite, hanno chiuso il match conquistando per altre cinque volte casa base. “Abbiamo disputato un’ottima gara – commenta Daniele Secciani, manager del Villa Croci Bsc Grosseto under 15 – sia in fase difensiva che offensiva. Dobbiamo continuare a lavorare con massimo impegno, consapevoli che possiamo sempre scendere in campo mostrando questo livello di prestazione”.

Da sottolineare le buone prestazioni di Porto e Risico sul monte di lancio e le prese al volo di Merlini, Pugliese e Cappuccini. Il prossimo appuntamento per i biancorossi sarà sabato 27 maggio, sul diamante di Massa.

Continuano a vincere anche gli under 12 del Villa Croci Bsc Grosseto che si sono imposti per 20-4 contro il Siena-Monteriggioni. “Sono davvero soddisfatto – spiega Cristian Bordo, manager del Villa Croci Bsc Grosseto under 12 – della prestazione dei ragazzi. Siamo entrati in campo con la giusta concentrazione, attualizzando tutto quello che abbiamo provato in allenamento”.

Gli under 12 del Villa Croci Bsc Grosseto giocheranno mercoledì 24 maggio, alle ore 16.30, a Lastra a Signa.