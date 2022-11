"Viaggiarsi intorno" parte il progetto di QB

Il progetto di QB parte con la presentazione della guida su Buenos Aires di Renata Adriana Bruschi "Alma Buenos Aires" giovedì 10 novembre ore 18:00



Grosseto: Si parla di viaggio e di città nell’incontro di domani, giovedì 10 novembre alle 18, alla libreria QB di piazza della Palma a Grosseto. L’occasione è la presentazione della guida “Alma Buenos Aires. Guida letteraria al mito di una città” che introduce anche al festival Viaggiarsi intorno, festival del territorio a passo d’uomo, che l’associazione QB aps, con il contributo del comune di Grosseto, sta organizzando con alcuni appuntamenti che prenderanno il via domani e porteranno ad un vero e proprio festival nella primavera. A condurre la presentazione insieme all’autrice sarà il giornalista Guillermo Piro.

Nel libro si parla di una Buenos Aires che è antica quanto l’oceano, anche se non lo è. È antica quanto l’Occidente, anche se non vuole esserlo. Buenos Aires si ostina a vivere, perché non può farne a meno. Questo libro cerca una via per arrivare al nucleo del suo mito letterario e intellettuale. Ma di fronte a ogni mistero è necessario fermarsi appena prima del suo disvelarsi. All’interno della guisa sono presenti quattro disegni di Attilio Rossi tratti da Buenos Aires en Tinta China e una scelta di rare fotografie realizzate a Buenos Aires intorno all’anno 1900.

Le prossime presentazioni della guida saranno il 12 novembre a Cremona, il 13 novembre a Chiari in provincia di Brescia e il 20 novembre a Milano nell’ambito di Book City.





Renata Adriana Bruschi, nata a Buenos Aires, risiede in Maremma. Laureatasi in Lettere Moderne presso l’Università Cattolica di Milano, si dedica all’insegnamento presso scuole superiori in Italia, Eritrea e Argentina. Tra il 2012 e il 2014 partecipa all’organizzazione di convegni d’argomento letterario a Buenos Aires, poi a Mendoza nel 2016. Collabora con l’Istituto Italiano di Cultura della capitale nell’organizzazione di eventi; modera la tavola rotonda Narrativa italiana in Argentina (2013); cura il programma di Buenos Aires celebra Giorgio Bassani in occasione del centenario bassaniano presso la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (2016). Ideatrice e conduttrice del ciclo di incontri Un Mar de Libros presso le librerie di Buenos Aires, coinvolgendo scrittori italiani e argentini, nel contesto dei festeggiamenti per i quarant’anni del giornale «Tribuna Italiana». Tra il 2019 e il 2021 coordina il “Comitato celebrativo La Maremma per Dante, cultura per la vita”, sorto in occasione del VII centenario dantesco. Svolge attività di ricerca nell’ambito della diffusione in Argentina dei narratori italiani, studiando in particolare il ruolo di Victoria Ocampo quale mediatrice culturale tra i due Paesi. Ha curato il volume Antonio dal Masetto. Pagine tra Verbano e Argentina (2020).

Guillermo Piro, nato a Buenos Aires, è scrittore, traduttore e giornalista. Ha pubblicato in Argentina numerose antologie poetiche. Per diverse case editrici argentine ha tradotto, tra gli altri autori, J.R. Wilcock, Roberto Benigni, Emilio Salgari, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Andrea Zanzotto, Giorgio Manganelli, C.M. Cipolla, Pier Paolo Pasolini, Massimo Cacciari y Ermanno Cavazzoni. Dal 2013 dirige il supplemento culturale del giornale Perfil. Attualmente è impegnato nell’edizione critica delle opere dello scrittore argentino Héctor A. Murena.