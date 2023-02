Via libera del Consiglio alle modifiche Piano Attuativo di Via Svizzera

Approvata dal Consiglio Comunale la variante al piano attuativo di iniziativa privata per la realizzazione di un insediamento residenziale nell’area già in parte edificata tra via Svizzera e il centro commerciale Maremà.



Grosseto: “Siamo certi che queste modifiche renderanno la zona della Cittadella ancora più bella - dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Urbanistica e all’Edilizia Privata Fabrizio Rossi. - Oggi diamo il via alle modifiche al piano di iniziativa privata che già prevede la creazione di nuove abitazioni, spazi verdi e parcheggi nella zona intorno a Via Svizzera.

Già nel 2018 erano state tolte previsioni di edilizia commerciale o direzionale, previste nel regolamento urbanistico datato 2013. Siamo certi che questo intervento porterà beneficio non solo allo spazio in questione, ma all’intera città, che potrà vantare un’altra area rinnovata e moderna. L’edilizia in questi anni ha avuto una notevole ripresa consentendo all’ente di poter usufruire di somme record, sul lato delle entrate del bilancio comunale - come mai negli ultimi 15 anni- che sono state riversate in opere pubbliche per tutta la cittadinanza.

Il piano attuativo, così modificato, diventerà operativo decorsi i termini per la pubblicazione sul Bollettino regionale, qualora non vi siano osservazioni di privati o istituzionali.