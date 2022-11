Via alla nuova campagna di sensibilizzazione #contuttoilrispetto”

In corrispondenza dell’installazione dei cartelli nei parchi e della pulizia straordinaria in Piazza San Francesco parte l’iniziativa.



Grosseto: #CONTUTTOILRISPETTO è la nuova campagna del Comune di Grosseto che ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini, e non solo, al rispetto dei luoghi pubblici. Il decoro urbano, il senso civico sono ciò che definisce la bellezza e la dignità dello spazio urbano, soprattutto nelle sue parti di uso collettivo.





“Con tutto il rispetto” è lo slogan che farà da filo conduttore per questa e le future campagne che l’amministrazione lancerà durante quest’anno ed il prossimo. Si dovrà trattare di un lavoro condiviso tra Comune e cittadini in cui ognuno sarà chiamato a fare la propria parte per donare alla città un’immagine sempre più curata ed accogliente di cui beneficeranno l’aspetto turistico, economico e sociale. Il Comune si sta già impegnando nella riqualificazione e pulizia delle principali aree del territorio: ne è esempio l’ultimo intervento effettuato pochi giorni fa, in favore dei paramenti e della pavimentazione in laterizio e travertino di Piazza San Francesco, per la rimozione dei graffiti e delle scritte.

La campagna partirà in corrispondenza dell’affissione nei parco giochi e nelle aree verdi dei cartelli contenenti alcune regole e divieti da seguire all’interno del parco indirizzate agli adulti ma anche delle norme di buona educazione con messaggi positivi rivolti ai più piccoli. Sarà possibile trovare i cartelli nei parchi della città e delle frazioni e più precisamente: in via Germania, in via Bulgaria, in via Lago Arancio, in via Manzoni, in via Clodia, in via Mantegna, in via Fattori, in via Giotto, a Principina a Mare, ad Alberese, a Casalecci, a Istia d'Ombrone, a Roselle, in via IV Novembre a Marina ed a Braccagni.

Per la promozione della campagna è stato creato, con la partecipazione di alcuni cittadini, un video di sensibilizzazione, verranno affissi in tutto il comune dei cartelloni 6x3 e sarà portata avanti una compagna social sui siti internet istituzionali.

“Questo nuovo progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini a comportarsi in modo responsabile e rispettoso degli spazi comuni, dei parchi, delle strade e degli edifici della nostra città – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Siamo pronti ad affrontare questa sfida insieme ai nostri cittadini, sarà un’azione congiunta tra amministrazione e popolazione. Proprio per questo abbiamo deciso di coinvolgere attivamente diverse fasce di età tra i cittadini, facendoli partecipare alla creazione dei 6x3 e del video. #contuttoilrispetto nasce dalla volontà di preservare e mantenere pulite le aree comuni della nostra città”.