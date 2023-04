Vetrine vestite a Carnevale, ecco i vincitori della X° edizione

Pergamena del Centenario del Comune a tutti i partecipanti alla X^ Edizione. Riconoscimenti agli Studenti e al Follostrello

Follonica: I protagonisti dei concorsi collegati al carnevale 2023, saranno premiazioni giovedì 13 aprile, dalle ore 16,00, nella sala consiliare del comune e di Follonica alla presenza del Sindaco Benini. Riconoscimenti saranno dati: Agli esercenti vincitori dei concorsi Vetrine Vestite a Carnevale, Agli studenti delle Scuole per i Bozzetti dei Carri Allegorici, Agli autori delle canzoni del Follostrello per le sezioni Ritmi Tradizionali e Moderni. E’ prevista inoltre, da parte del Comune di Follonica di concerto con la Fondazione Noi del Golfo, in occasione del centenario, la consegna di una pergamena ricordo a quanti si sono prestati per la riuscita del concorso delle Vetrine e l’allestimento del Museo Muscart.

Vincitori X Edizione Vetrine vestite a Carnevale

1^ OFFICINA ESTETICA di Lucia Coralli – Zona Nuova (Orologio della Fondazione Noi del Golfo)

2^ PRESTIGE di Carmela Di Perna – Cassarello (Targa Ufficio Turistico via Roma)

3^ LA CASA DI CARTA di Manola Agrò – Cassarello ( Targa Filarmonica “ G. Puccini”)

Pergamene 100

Rione Campi al Mare - 167: Apple Foto Video

Rione Capannino: Chiti Fabrizio Toyota Centro Diurno La Ginestra – Coop Arcobaleno

Rione Cassarello: La Casa di Carta - Manola Agrò Pasticceria Spinetti Prestige Intimo e Corredi Bouquet Fiori L’Ago nel Pagliaio

Rione Centro: Libreria Chiti Laboratorio Orafo Laura Giusti Parrucchiera Serena Massai Eugenio Drogheria Pizzicheria dal 1867 Rifrullo Panificio Mura Cosmesi 88 Micheloni Dilvo di Fabio Micheloni Surf Relax, Parrucchiera Barbara Baraka Follonica Studio Fisiochinesiterapico Serafini Aloha Restaurant e Beach Travel Today Agenzia Viaggi e Turismo Libreria Mondadori Marine Sport La Tavernetta Osteria Toscana Carta Mania Profumeria Fiammetta

Rione Chiesa: Panificio Montomoli F.lli Bracci Gioielleria e Premiazioni Sportive Foto Agostini

Rione Pratoranieri: Bar Life Bar Ramazzotti Agenzia Immobiliare Pratoranieri Mare Ristorante – Pizzeria Ramazzotti Immobiliare Maestrale Caffè Ceccarelli

Rione Senzuno: Pasticceria Peggi, Forno Il Primo Mantovani Cartoleria da Mara Cmc Caffè Banda Casa del Materasso Edicola Senzuno La Biga Circolo Nautico Calaviolina Elisir Estetica e Benessere Conad City Senzuno Rosticceria da Marisa Osteria La Bottega

Rione Zona Nuova: Free Time di Miria Maestrini Ricceri Marcello di Iacopo, Autofficina Ottica Bracci, viale Matteotti Officina Estetica di Lucia Coralli