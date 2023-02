Vetrine vestite a Carnevale 2023, è la X° edizione

Riconoscimenti per il Centenario del Comune a tutti i partecipanti



Follonica: Tra le iniziative del Carnevale Follonichese 2023 c’è quella, che molti esercizi commerciali offrono alla città e ai turisti, fino al 26 febbraio e oltre: l’abbellimento in tema carnevalesco degli ingressi, di vetrine, negozi, locali od altri punti caratteristici delle loro attività. Un concorso creativo, avallato e sostenuto dal Comitato Centrale e organizzato anche dai Rioni con la collaborazione di: Fondazione Noi del Golfo, Ufficio Turistico di via Roma (Alessandra Vagelli e Chiara Bellocchio, Mario Matteucci e Katjuscia Giannelli, che esprimono la Giuria del concorso)), la Filarmonica G. Puccini (Presidente, Carlo Gistri).

Queste associazioni offrono i premi alle prime tre vetrine classificate che saranno consegnati successivamente nella sala del consiglio comunale . L’iniziativa giunta alla decima edizione coincide quest’anno con il centenario della nascita della città (1923 – 2023), proprio per questo tutti i partecipanti alla manifestazione riceveranno un riconoscimento dall’amministrazione cittadina, al momento della cerimonia di premiazione, che avverrà a primavera inoltrata in comune. Contribuiscono fortemente alla riuscita di questa decima edizione anche: Creazioni Apollo Miniature in Ferro (Fabio Apollinari); Scuola di Carnevale e Cartapesta (Piervittorio Cacialli, Stefano Barbi, Franca Segnini, Laura Mosca, Adalgisa Guarnaccia) e MUSCART –Museo Solidarietà Carnevale Artigianato Tradizionale (nell’ex Ipsia). Gli inscritti partecipanti (in aumento) al concorso 2023, divisi per rioni, sono:

Rione Campi al Mare - 167 Apple Foto Video Centro Commerciale 167 Ovest

Rione Capannino Chiti Fabrizio Toyota, via dell’agricoltura 595 Centro Diurno La Ginestra – Coop Arcobaleno, via dell’agricoltura 593

Rione Cassarello La Casa di Carta - Manola Agrò, via del Cassarello 24 b Pasticceria Spinetti, via del Cassarello 24 Prestige, via del Cassarello 50 Bouquet, via del Cassarello 40 L’Ago nel Pagliaio Lana e Filati di Maddalena Camici, via del Cassarello 58 (angolo via Berlino)

Rione Centro Libreria Chiti, via Roma Laboratorio Orafo Laura Giusti, via Marconi 16 b Parrucchiera Serena, via Marconi Massai Eugenio Drogheria Pizzicheria dal 1867, via Roma 35 Rifrullo, via Roma Panificio Mura, via Norma Parenti Pratelli Cosmesi 88 Articoli Parrucchieri ed Estetisti, via Bertani angolo via Parenti Pratelli Micheloni Dilvo di Fabio Micheloni, via Colombo 18 Surf Relax, via Amorotti 2 Parrucchiera Barbara, via Amorotti 9 Baraka Follonica, via Roma Studio Fisiochinesiterapico Serafini, via E. Bicocchi 1 / E Aloha Restaurant e Beach, viale Carducci Travel Today Agenzia Viaggi e Turismo, via Marconi 110 Bagno Gavorrano, via C. Colombo 10 Follonica - Libreria Mondadori, via Roma Marine Sport via Roma 71 La Tavernetta Osteria Toscana, via Colombo 36/A Carta Mania Allestimenti per eventi, via Colombo 44 Profumeria Fiammetta, via Roma 76

Rione Chiesa Panificio Montomoli, via Bicocchi, 62 F.lli Bracci Gioielleria e Premiazioni Sportive, via Bicocchi 26 / 36 Foto Agostini via Bicocchi Follonica

Rione Pratoranieri Bar Life, viale Italia 200 Bar Ramazzotti , viale Italia 220 Agenzia Immobiliare Pratoranieri Mare di Creatini e Salvadori, viale Italia 222 Ristorante – Pizzeria Ramazzotti, viale Italia 220 Immobiliare Maestrale di Lucio Sabatini, via Isola dello Sparviero, 14 Caffè Ceccarelli, via Litoranea 116

Rione Senzuno Pasticceria Peggi, via della Repubblica 3 Forno Il Primo Mantovani, via della Repubblica Cartoleria da Mara Cmc, via Salceta 10 Caffè Banda, via della Repubblica 42 Edicola Senzuno, via della Repubblica 44 Casa del Materasso, via della Repubblica e via Livorno 3 Edicola Senzuno , via della Repubblica 44 La Biga, via della Repubblica 4 Circolo Nautico Calaviolina, via Amerigo Vespucci Follonica Elisir Estetica e Benessere, via della Repubblica 55 Conad City Senzuno, via Spagna 14 Rosticceria da Marisa, via Firenze Osteria La Bottega via della Repubblica

Rione Zona Nuova Free Time di Miria Maestrini, viale Matteotti Ricceri Marcello di Iacopo, Autofficina, Noleggio, Accessori, via Bicocchi 149 Ottica Bracci, viale Matteotti Officina Estetica di Lucia Coralli via La Marmora 36-38.

foto di repertorio