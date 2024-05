Verso le Amministrative. Faenzi e la campagna elettorale a colpi di social e screenshot

Scarlino: «È stupefacente - dichiara Monica Faenzi candidata Sindaco a Scarlino - come in questa campagna elettorale dove il sindaco Travison si accalora nel richiedere che non si facciano attacchi personali, che peraltro io non temo, lei stessa faccia girare uno screenshot in cui Luigi Mansi, già presidente della Solmine che ho più volte criticato per la tenuta dell'impianto e per aver assunto l’ex sindaco Maurizio Bizzarri subito dopo la fine mandato, mi dica esplicitamente che sono brutta e il sindaco Travison si affretti a farne uno screenshot che sta girando in tutto il paese. Questo, oltre a palesare la profonda unione tra chi controlla e chi deve essere controllato, è molto preoccupante e denota anche il basso profilo istituzionale dell'attuale sindaco che sottotraccia dà via a pettegolezzi con cui fa la sua campagna elettorale. Riguardo all’attacco del Mansi, risulta avvilente pensare che una donna possa essere attaccata denigrando il proprio aspetto fisico facendo del gratuito body-shaming, termine del quale lo stesso ignorerà il significato. Mi rimetto quindi ai cittadini scarlinesi e, soprattutto, a coloro che elogiano la sua presunta umiltà e umanità (soprattutto verso le donne!)».