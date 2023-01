“Valore Natura”, a Roma ci sarà anche Artemare Club

Monte Argentario: La Presidente e fondatrice di Marevivo Rosalba Giugni ha invitato il comandante Daniele Busetto di Artemare Club, associazione nazionale con sede a Porto Santo Stefano impegnata da anni nella cultura per la salvaguardia del mare e che segue anche il codice etico della Charta Smeralda di One Ocean Foundation, all’incontro “Valore Natura” a Roma a Piazza di Montecitorio - Cinema Capranichetta, giovedì 12 gennaio prossimo, dove saranno presenti i Ministri dell’Ambiente e del Mare e il presidente WWF Italia Luciano Di Tizio



Il titolo dell’incontro è di per sé significativo, il nostro sistema delle Aree Marine Protette e di Rete Natura 2000 a mare, frammentato e poco valorizzato, è oppresso da problemi gestionali da troppo tempo non risolti, nel quadro delle aree protette, quelle a mare costituiscono una sorta di “Serie B” rispetto ai Parchi Nazionali o Statali e i problemi giuridici non risolti portano complicazioni gestionali e quindi di efficienza ed efficacia del sistema. L’uscita dalla “Serie B” delle Aree Marine Protette costituisce il presupposto necessario per raggiungere nel 2030 gli obiettivi di tutela fissati a livello europeo e nazionale.

Artemare Club ricorda un pò di storia delle Aree Marine Protette, costituite da tratti di mare, costieri e non, in cui le attività umane sono parzialmente o totalmente limitate, nelle riserve marine è assolutamente vietato abbandonare rifiuti sulle spiagge e le attività di pesca sportiva, pesca professionale e immersione subacquea, ingresso con mezzi di trasporto inquinanti, sono soggette a regolamentazione variabile. La tipologia di queste aree varia in base ai vincoli di protezione, in base all'Elenco ufficiale delle aree naturali protette - EUAP in Italia si trovano 27 aree marine protette, che coprono una superficie a mare di circa 222.442 ettari, a queste si aggiungono i due parchi sommersi di Baia e Gaiola e il Santuario Internazionale dei mammiferi marini, anche chiamato Santuario dei cetacei che comprende anche il Mar Toscano, l’Argentario e le sue Isole con la sola dell’Argentarola con la più alta biodiversità di questo mare.

Incontro pertanto da non perdere visibile in diretta streaming su facebook e Marevivo.it.