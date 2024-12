Vaccino antinfluenzale, raggiunta quota 760mila: 80mila persone in più rispetto al 2023

Firenze: Quasi 760 mila persone si sono vaccinate contro l’influenza in Toscana, 80mila in più (+12%) rispetto al 2023. A poco meno di due mesi dalla partenza, si tirano le prime somme della campagna di vaccinazione al 1 dicembre.

Il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini commentano positivamente i numeri e spiegano che “è un risultato che supera le aspettative. La vaccinazione rappresenta un intervento fondamentale per la protezione delle nostre comunità, migliora la qualità della vita delle persone e riduce il carico di pressione sulle nostre strutture sanitarie. I numeri crescono rispetto allo scorso anno e questo è significativo di una diffusa cultura della prevenzione che ci inorgoglisce”.

Per rispondere al fabbisogno Regione Toscana, tramite Estar, la centrale acquisti ed ente di supporto tecnico della sanità pubblica regionale, ha provveduto ad ordinare e distribuire 920 mila dosi. La maggior parte delle vaccinazioni è stata eseguita dai medici di medicina generale (641 mila circa), seguiti dai pediatri di libera scelta (69 mila circa), i servizi di igiene e sanità pubblica delle Asl (26 mila circa), dalle farmacie (10.900 circa) e il resto in altre strutture sanitarie.

“Ancora una volta – aggiunge Bezzini - ringrazio tutti i soggetti coinvolti nella campagna. Sia per i numeri raggiunti fino ad oggi, sia per quelli dei prossimi mesi. Insieme stiamo facendo un grande lavoro per rispondere all’elevata domanda di adesione. Rinnovo, a chi non l'avesse ancora fatto, l’invito a vaccinarsi per proteggere se stessi e la collettività”.