Una targa al pronto soccorso di Pitigliano in ricordo del dottor Marco Pasqualitti

Pitigliano: Una targa in memoria del collega. Così i professionisti dell’ospedale di Pitigliano ricordano il dottor Marco Pasqualitti, deceduto lo scorso ottobre.



“Marco era un professionista eccezionale e allo stesso tempo un amico con un grande cuore – le parole della responsabile del pronto soccorso del Petruccioli, Giovanna Abate – Abbiamo voluto dedicargli questo pensiero perché resterà comunque con noi, in questi luoghi di cura dove ha lavorato con abnegazione e umanità, e nel cuore di chi ha avuto il piacere di averlo come collega e come amico”.



La targa è stata affissa su una parete del Pronto soccorso lo scorso 14 febbraio, giorno del suo compleanno, alla presenza dei professionisti dell’emergenza-urgenza che hanno lavorato con Pasqualitti, visibilmente commossi e uniti nel suo ricordo. “La prematura scomparsa del dottor Pasqualitti è per tutti una grave perdita che ci causa profondo dolore – afferma Massimo Forti, direttore del Petruccioli – In ospedale e in Asl il suo ricordo resterà sempre vivido. Rinnoviamo la nostra vicinanza alla famiglia”.