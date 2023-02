Una targa ai deportati IMI follonichesi (1943 – 1945)

Follonica: «Sono soddisfattissimo di questo avvenimento - commenta il presidente della Fondazione Noi del Golfo Follonica Rino Magagnini -, che ha un senso storico per la nostra città, sia come follonichese inscritto all’ ANPI sia come presidente della Fondazione Noi del Golfo, una delle 167 associazioni di volontariato accreditate in comune, fino al 2021. Un’ associazione a carattere prevalentemente culturale, ma non solo, che si occupa a tutto tondo di recuperare la storia e il territorio originale. E’ davvero motivo di contentezza poter offrire a tutti, questa targa in divenire, con i nomi di questi nostri eroi a cui dobbiamo sempre riconoscenza.

L’avvenimento odierno mi ripaga, in parte, del lavoro e dei tentativi intrapresi negli anni per dare valore alla storia e alle vicende che hanno attraversato la nostra comunità. Follonica soffre della mancanza di conoscenza della propria storia che non riguarda solo questi ultimi cento anni ma affonda nei millenni dei metallurgici etruschi e in quelli preistorici, che dobbiamo via via recuperare, conoscere e divulgare per far vivere consapevolmente e meglio le future generazioni.

La Fondazione ricorda e ringrazia anche in questa occasione altri cittadini che si sono cimentati e continuano nel recupero della nostra storia, come: Il Dr. Fausto Bucci e il Dr. Aldo Montalti, Bruno Ferrini, Paolo Buti, Rossano Quiriconi, Luca Ferretti, Giorgio e Lella Iseppi, Renza e Gianni Baiocco, Nello Geri, Francesco Russo, Luca Verdini, Luciana Zizzini, Luca Martelli, Claudio Carboncini, Barbara Catalani, Claudio Saragosa, Emilio Cellini, Giuliano Zacchini, Lido Raspollini, Arrigo e Orso Bugiani, Berto Berti, Luciano e Rodolfo Bugiani, Araldo Bugiani, Giuseppe Pieraccini, Don Evaristo Bigi, Don Ugo Salti, Don Enzo Greco, Sergio Pieri, Mario e Alfeo Chirici, Agostino Balestri, Fiorenzo Pelagagge, Fabio Apollinari, Silvano Polvani, Massimo Ricci, Stefano Scalzi, Stefano “Cocco” Cantini, Marica Pizzetti, Daniele Del Casino, Enzo Bellocchio, Luca Martelli, Franco Balloni Simone Paradisi, Maurizio Ceccarelli, i fotografi Famiglie Agostini e Nannini, Nanni Bencini, Carlo Tardani, Giorgio Paggetti, Carlo Micheloni, Carlo Giannarelli ed altri.

Un nostro bel ringraziamento va a: Alunni, docenti e personale della scuola A. Bugiani e al partigiano combattente Gennaro Barboni (cl. 1924) qui presenti, al Comune di Follonica e a Lina Ruocco e Andrea Giannini, al sindaco Andrea Benini, Giulia Sili e Giacomo Manni, pazienti nell’ascoltare le ripetute richieste del sottoscritto, e a Ilaria Cansella e Gabriele Bassi (Isgrec) e Claudio Bellucci (Anpi), le cui istituzioni danno prestigio alle iniziative della Fondazione. Un grazie infine ai familiari e discendenti dei deportati militari follonichesi dell’ultima guerra mondiale (1943-1945) che apprezzano quanto proponiamo».