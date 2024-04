Ambiente Una "Giornata ecologica" in Feniglia con CRI, Comune e Associazioni Sub Naturalisti 3 aprile 2024

Orbetello: Sono aperte le iscrizioni e le adesioni alla giornata ecologica del 25 aprile, su una parte del tombolo della Feniglia, partendo dal lato di Poggio Pertuso, in particolare sulla duna (zona di forte interesse ambientale e della biodiversità), dove dalla mattina sino alle ore 12:30 circa, ci sarà una iniziativa di raccolta di materiali plastici ed inquinanti. La Feniglia è sede della Riserva Nazionale Forestale, sotto il controllo dei Carabinieri Ambientali, già Corpo Forestale dello Stato. L'iniziativa di Croce Rossa Italiana gode del patrocinio ufficiale e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Orbetello, assessorato all’Ambiente, che ha chiesto il supporto anche della Sei Toscana. Arriveranno anche un gruppo di Sub appassionati di ambiente che sono alcuni anche volontari del Comitato Cri di Bagno a Ripoli, presieduto da Francesco Pasquinucci. Il materiale raccolto - spiegano da Cri - sarà poi fatto smaltire e recuperare dalla Sei Toscana, come concordato con l’assessore all’Ambiente Luca Minucci, che si è subito reso disponibile per questa collaborazione, come nella precedente giornata organizzata sempre da Cri con il Comune di Orbetello.

