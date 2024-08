Una bella Notte Bianca a Castel del Piano

Castel del Piano: La notte è sempre bella a Castel del Piano, illuminata dalla luna calante e avvolta in un meraviglioso clima di fine estate. È ancora più affascinante se animata e vissuta insieme tra spettacoli, musica e giochi.



Castel del Piano ha una lunga tradizione di “notti bianche” e per il 2024 si sono mobilitati insieme al Comune, i commercianti e le associazioni, le contrade, e, soprattutto, sta crescendo quel clima di allegria che deve caratterizzare appuntamenti di questo tipo.

Tutto inizierà all'imbrunire con il concerto della Banda Rossini che aprirà con la musica tutte le attività fino a notte alta.

Programma Notte Bianca:

ore 19 apertura della manifestazione con la Filarmonica G. Rossini in Piazza Madonna.

dalle ore 20 alle 22.30 musica dal vivo in piazza della Madonna con la scuola di musica I. Fazzi e Blueberry trio

ore 21.30, 22.30 e 23.30 spettacoli circensi alla fine di Corso Nasini

dalle 19.00 Ludobus giochi in legno giganti per bambini e bambine in Via V. Veneto

Per tutta la durata della manifestazione: schiuma party alla Lucciola, Dj Volume in Via V. Veneto all’altezza del Muretto, Dj Bard a metà Via V. Veneto, Fattore M dancing Galella in Piazza Luigi Santucci, punto musica Moto Club in Piazza Garibaldi di fronte al Comune, Dj Brando, scuola di musica I. Fazzi, Blueberry trio piazza Madonna Tribute band De Gregori, Dj set Localino con Dj Snake in Corso Nasini

Stand gastronomici a cura delle contrade Borgo, Monumento, Poggio, Storte.

Le attività commerciali resteranno aperte con sconti e offerte in esclusiva per la Notte Bianca 2024.