Un viaggio negli Anni '50 con il 72° Palio dei Ciuchi di Vetulonia

Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre con tante iniziative per le vie del paese.



Castiglione della Pescaia: Vetulonia si prepara a rivivere la tradizione del Palio dei Ciuchi che quest'anno compie un vero e proprio tuffo nel passato.

Il titolo della manifestazione messa in piedi dall'associazione Amici di Vetulonia APS, con il patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia, riporta indietro nel tempo a quegli anni '50 quando nacque la tradizione del palio.

«Organizzare il 72° Palio dei Ciuchi – dichiara la segretaria dell'Associazione Amici di Vetulonia APS, Alessia Bai – è per noi dell'Associazione Amici di Vetulonia un grande onore e una profonda emozione. Quest’anno, abbiamo un’occasione davvero speciale: riportare Vetulonia agli anni '50, l’epoca in cui nacque questa tradizione che da oltre 70 anni anima il nostro paese. Il Palio è molto più di un semplice evento: è un intreccio di ricordi, emozioni, colori e suoni che definiscono la nostra comunità. Questa edizione offre un’opportunità unica di passeggiare per le vie di Vetulonia e rivivere l’atmosfera di quegli anni, scoprendo i mestieri e le tradizioni che caratterizzavano il nostro paese. Le contrade Colonna, Borgo, San Guglielmo e Torre, si sfideranno con la passione e l’impegno che hanno sempre contraddistinto questa festa, rendendola un’esperienza memorabile. Invitiamo tutti a partecipare e ad immergersi nella magia di questo tuffo nel passato e rivivere insieme a noi la vivacità di una tradizione che continua a unire generazioni e a celebrare la nostra storia».

Tante le novità in questa 72° edizione del Palio dei Ciuchi di Vetulonia che si terrà sabato 31 agosto e domenica 1 settembre. Dal ritorno della banda, la Filarmonica Città di Grosseto, che attraverserà le vie del paese accompagnando a suon di musica il corteo dei tamburini, alla navetta gratuita, su prenotazione (Ufficio IAT al numero 0564 933678), che da Castiglione della Pescaia porterà a Vetulonia coloro che vorranno assistere alla manifestazione.

E grazie alle quattro contrade ogni angolo del paese si arricchisce di una particolare atmosfera nostalgica che porterà tutti indietro nel tempo alla scoperta delle arti e dei mestieri che hanno caratterizzato la vita quotidiana di allora.

«Bellissima rievocazione storica di una delle tradizioni più longeve ed importanti del territorio - afferma la Sindaca Elena Nappi - Grazie a tutti i volontari dell’Associazione Amici di Vetulonia ed allo staff tecnico ed amministrativo del comune anche quest’anno rivivremo emozioni e azioni d’altri tempi e per due giorni Vetulonia sarà protagonista della storia del nostro paese evidenziando il valore del passato che deve far parte del presente per costruire un futuro positivo e propositivo».

Il programma

Sabato 31 agosto:

Ore 16:00 - Corsa nella Storia: i giovani contradaioli riporteranno in vita il primo palio con giochi a tema come la corsa del palio con casacche e ciuchi finti.

Ore 17:00 - Rievocazione del Gioco "Palla Eh": in Piazza Principe Umberto I, si terrà la rievocazione di un gioco tradizionale, organizzata in collaborazione con l'Associazione Palla Eh di Vetulonia.

Ore 21:00 - Processione in onore della Madonna del Buonconsiglio: Un momento di devozione e tradizione, che attraverserà le vie del paese.

Domenica 1 settembre:

Ore 9:30 - Rivelazione del Drappo, Benedizione e Santa Messa: La mattina inizierà con la cerimonia di rivelazione del drappo dipinto da un artista sconosciuto fino al momento della rivelazione, seguita dalla benedizione e dalla Santa Messa.

Ore 15:30 - Corteo Storico: un corteo accompagnato dai tamburini e dalla Società Filarmonica Città di Grosseto attraverserà le vie di Vetulonia, ricreando l'atmosfera del passato.

Ore 18:00 (circa) - Corsa del 72° Palio dei Ciuchi: il culmine dell’evento con la gara tanto attesa tra le quattro contrade Borgo, Colonna, San Guglielmo e Torre, seguita dalle premiazioni e dall’Aperipalio presso la Casa del Popolo, accompagnato da musica di sottofondo.