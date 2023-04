Un grande Concerto di Pasqua dell’Orchestra “Città di Grosseto”

Grosseto: Completamente dedicato a Mozart il Concerto di Pasqua in Cattedrale che viene proposto domenica 2 aprile con inizio alle ore 21 dalla Orchestra Sinfonica “Città di Grosseto” che per l’occasione sarà diretta da Dariusz Mikulski, e sarà arricchito dalle interpretazioni del soprano Brigitte Canins e del mezzosoprano Aleksandra Gudzio.



Nella Cattedrale di Grosseto verranno proposti brani da “La clemenza di Tito”, “Il flauto magico”, un’Aria dal concerto K583 (Vado, ma dove? Oh Dei?) e la Sinfonia n. 41 in do maggiore K551 “Juppiter”, con una scelta accurata per voce femminile e orchestra che permette di scoprire ed esplorare tasselli del catalogo di Wolfgang Amadeus Mozart, il musicista che è annoverato a buona ragion tra i iù grandi geni della storia della musica.

Oltre alla prestigiosa Orchestra Sinfonica “Città di Grosseto”, uno dei vanti della città, il pubblico avrà la possibilità di apprezzare la direzione di Dariusz Canins, Direttore Generale e Direttore Artistico dell’Orchestra Filarmonica di Varsavia, già direttore di prestigiose orchestre sinfoniche e professore all’Accademia di Musica di Lodz, attivo come insegnante, direttore d’orchestra e solista in 64 Paesi.

Le voci, come detto, saranno quelle di Brigitte Canins e di Aleksandra Gudzio.

Il soprano Brigitte Canins, vincitrice di vari premi e concorsi internazionali, ha completato la sua formazione musicale a Trento e a Modena.





Il mezzosoprano Aleksandra Gudzio ha vinto premi in molti importanti concorsi ed è stata ospite di numeri Teatri importanti in Europa.