Un Chromebook può sostituire un PC?

I Chromebook, ovvero i computer economici che si basano sul sistema operativo di Google, sono sempre più protagonisti del mercato. I dispositivi in questione stanno riscuotendo un ottimo successo commerciale per il loro costo competitivo, per la semplicità di utilizzo e per la possibilità di svolgere la maggior parte delle funzioni di un PC tradizionale, dalla navigazione sui social al gioco con i casinò, dalla scrittura di documenti alla visione di contenuti multimediali. Un Chromebook può davvero sostituire un PC Windows? Ecco alcune risposte.



Navigazione online e social

Da questo punto di vista non si notano particolari differenze tra i Chromebook e i computer classici. Ciò è dovuto al fatto che per navigare su Internet non sono necessarie chissà quali risorse e quali prestazioni della macchina. Di conseguenza, per postare una foto su Instagram, informarsi sui notiziari e consultare la posta elettronica, i Chromebook sono pienamente promossi, anche quelli che costano meno.

Studio e lavoro

In questo caso è già necessario selezionare un Chromebook di buon livello. In linea di massima, essendo Chrome OS compatibile con la suite Office, e quindi con programmi come Word, Excel e PowerPoint, possiamo dire che un Chromebook si attesta come una buona soluzione, sia per lavorare sia per studiare. Disponibili, inoltre, tutti i maggiori software per effettuare meeting online, come ad esempio Sky, Zoom e Google Meet. Chi ha bisogno di un computer non troppo costoso da utilizzare prevalentemente per la produttività, con un Chromebook va sul sicuro.

Gaming

Il gaming rappresenta un argomento un po' complicato in tema di prestazioni. Per riprodurre i videogiochi più impegnativi dal punto di vista delle risorse è naturalmente richiesto un computer dalle performance particolarmente elevate, qualità in possesso di pochi Chromebook. Inoltre, molti videogame sono ottimizzati per Windows, quindi nella maggior parte dei casi gli utenti devono accontentarsi dei titoli di Android o di quelli disponibili attraverso le piattaforme di streaming. In conclusione, per i giochi più semplici e per gli iGame come la roulette, il Chromebook va più che bene, per sparatutto e fantasy di ultima uscita è decisamente più consigliato optare per un PC Windows.

Contenuti multimediali

In ambito di visione di film, serie TV ed eventi sportivi, i Chromebook si rivelano più che affidabili. Ciò è dovuto essenzialmente a due ragioni: per riprodurre video, anche in alta definizione, non sono richieste prestazione molto elevate, per cui le specifiche di un Chromebook sono adeguate; le piattaforme che trasmettono contenuti multimediali in streaming sono raggiungibili tramite browser oppure attraverso le app Android, quindi il sistema operativo di Google si dimostra idoneo.

Editing grafico

Il punto debole principale di Chromebook è costituito proprio dall'editing grafico. I motivi sono legati sia alla potenza, che raramente può raggiungere quella di un PC Windows di alto livello, sia alla disponibilità di applicazioni. Chi vuole utilizzare un Chromebook per fare editing grafico, infatti, deve limitarsi a scaricare le applicazioni presenti sul Google Play Store, ben lontane come potenzialità da quelle che sono installabili sui computer Windows.