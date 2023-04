Politica Un bagno di folla a Porto Santo Stefano per Roberto Cerulli 17 aprile 2023

Redazione Monte Argentario: Porto Santo Stefano ha fatto il bis dopo il primo appuntamento di Porto Ercole, con oltre 300 partecipanti alla presentazione dei candidati di Roberto Cerulli che corre per la poltrona di primo cittadino all'Argentario.

«Il secondo appuntamento di presentazione della lista dei candidati al Consiglio Comunale del Comune di Monte Argentario - commenta Roberto Cerulli -, è stato entusiasmante con la fila esterna dei cittadini che non sono riusciti a entrare nel Cinema parrocchiale. Ancora una vera festa con passione, voglia di incontro e un "abbraccio" con i nostri concittadini. Grazie a Tutti!»



