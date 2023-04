Un altro passo verso la semplificazione della modulistica regionale

Firenze: “La Pubblica amministrazione deve parlare un linguaggio unico ed usare modelli condivisi e uguali per tutti e su tutto il territorio regionale. E’ per questo che abbiamo approvato due specifiche delibere che vanno in questa direzione. Riguardano la modulistica per l’attività distribuzione di carburanti e le comunicazioni di affidamento a reparto”. Il presidente Eugenio Giani e gli assessori alla semplificazione e alle attività produttive, Stefano Ciuoffo e Leonardo Marras, spiegano così le delibere approvate dalla Giunta regionale.



Il provvedimento prevede che entro trenta giorni gli Enti locali della Toscana provvedano ad inserire la nuova modulistica sui propri siti internet e, ovviamente, ad adottarla ufficialmente.

La sua avvenuta acquisizione sarà quindi oggetto di un’operazione di monitoraggio che la Regione condurrà al fine di verificare se tutti gli enti locali si saranno adeguati a ciò che prevede la delibera.

Dal canto suo anche la Regione, attraverso la Direzione sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione provvederà all’inserimento dei moduli unici nella banca dati regionale del Suap, lo Sportello unico delle attività produttive, rendendoli disponibili attraverso il servizio telematico di accettazione unico a livello regionale (Star), sempre entro trenta giorni.

Per ciò che riguarda la modulistica unificata e standardizzata in materia di attività di distribuzione di carburanti, siamo di fronte all’applicazione di ciò che è previsto dalla legge regionale 38 del 2022.

In questo caso si tratta di sette diversi moduli che riguardano la domanda di autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di impianto di distribuzione di carburanti; la SCIA di modifica di impianto di distribuzione di carburanti; la comunicazione di subingresso nell’attività di distribuzione di carburanti; la comunicazione di orario di apertura, di variazione orario di apertura e di sospensione per ferie dell’impianto di distribuzione carburanti; la domanda di turno di riposo infrasettimanale, di esonero/deroga all’orario di apertura di impianto di distribuzione di carburanti; la SCIA per l’attivazione di contenitore-distributore mobile di carburante; la comunicazione per l’attivazione di contenitore-distributore mobile di carburante all'interno di attività agricole e agro-meccaniche.