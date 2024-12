Un'altra grande sfida attende il Cp Grosseto, che riceve il Wasken Lodi

Grosseto: A distanza di sei giorni dalla scoppiettante sfida tra il Circolo Pattinatori Grosseto e la capolista Trissino, la pista Mario Parri di via Mercurio ospita sabato 14 dicembre alle 20,45 un altro incontro di cartello, di quello imperdibili, che può cambiare il volto della stagione ai ragazzi di Massimo Mariotti. I biancorossi del Cp Grosseto ricevono infatti la visita del Wasken Lodi, un quintetto che sta disputando un altro campionato di grande spessore: si trova al terzo posto, a un solo punto dal Forte dei Marmi. La formazione lombarda guidata da Pierluigi Bresciani è alla seconda sfida consecutiva con formazioni maremmane, dopo aver acciuffato il pareggio (2-2) contro il Follonica a otto minuti dalla fine, sabato scorso sulla pista amica.

Saavedra e compagni, che conservano quattro lunghezze sul Viareggio e tre sul Monza a tre turni dalla fine dell'andata, sono in piena corsa per un posto nei playoff di Coppa Italia e cercheranno, nell’ultima gara interna prima di Natale, di portare a casa un risultato positivo per fare un altro piccolo passo avanti per un traguardo che darebbe morale per la seconda parte di stagione. La determinazione vista, soprattutto nel secondo tempo, contro il Trissino lascia ben sperare in un altro match di alto livello, che possa permettere agli appassionati di trascorrere un sabato all’insegna dello spettacolo e del divertimento.

«Siamo reduci da una grande prestazione contro il Trissino – sottolinea mister Massimo Mariotti – con un secondo tempo eccezionale, che ci ha lasciato addirittura un pochino di amaro in bocca per la maniera ingenua con cui abbiamo subito la seconda e la terza rete».

Il big match con i veneti è ormai nell’album dei ricorsi e “Mister Hockey” si concentra su un altro super match: «Il Lodi ormai da 7-8 anni è ai vertici, ha vinto scudetti e conquistato prestazioni di rilievo con giocatori del calibro di Cocco e Verona, ma ha continuato a rimanere ai vertici anche dopo aver ringiovanito l’organico. Una scelta che sta pagando e negli ultimi tre anni, con la stessa squadra e lo stesso allenatori stanno arrivando ottimi risultati».

Mariotti prosegue sottolinea che «sarebbe banale ripetere che sarà una battaglia. Dico solo che sarà una gara difficilissima, come lo sono state quelle con Bassano, Follonica e Trissino. Il Lodi cerca punti per la migliore posizione possibile per la Coppa Italia. A questo punto dobbiamo fare altrettanto, ma senza assilli o pressioni. Mi auguro che ci sia servito anche un po’ di lezione, l’approccio del primo tempo con il Trissino. Queste partite vanno approcciate con determinazione e cattiveria agonistica e voglia di far bene, senza pensare al risultato».

I precedenti. Quella di sabato sera tra Grosseto e Lodi è la sfida numero ventuno in serie A1: cinque sono i successi dei biancorossi maremmani, 14 quelli dei giallorossi lombardi. Nei precedenti c’è un solo pareggio. L’anno scorso fu il Circolo Pattinatori di Michele Achilli a imporsi in entrambe le gare: 7-4 alla pista Mario Parri e 5-4 al Pala Castellotti.

Arbitrano Matteo Galoppi e Vincenzo Marinelli.

(foto Manuel Urracci)