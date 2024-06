Cultura Ultima occasione per visitare “La Fabbrica del Bello" 21 giugno 2024

Follonica: Ultima occasione per visitare l’esposizione “La Fabbrica del Bello" presso la Fonderia 1 (area ex Ilva) , che si concluderà il 30 giugno 2024 e racconta la vicenda produttiva e artistica delle fonderie del ferro follonichesi e del palazzo, tutto da riscoprire, che fu dal 1845, la residenza del granduca Leopoldo II e della sua famiglia. Il granduca e la moglie Maria Antonia, vi aspettano! Appuntamento alla Fonderia 1 area ex Ilva, Follonica.

