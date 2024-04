Ultima di campionato per l'Atlante Grosseto. Ai tifosi biglietti omaggio per la gara del Grosseto

Grosseto: Dopo la bella vittoria della settimana scorsa a Reggio Emilia contro l’Olimpia Regium, l’Atlante Grosseto di mister Ivo Jukic sabato prossimo, ultima giornata del Campionato Nazionale di Calcio a 5 di Serie “A2”, riceve alle 16 al Palabombonera di Grosseto, i viterbesi del Fabrica di Roma ultimi in classifica a meno due dai grossetani a quota 16 punti. Sopra di due punti dall’Atlante ci sono a 20 punti l’History Roma e il Prato.



Ai grossetani serve un risultato positivo per andare quanto meno a disputare il play-out, in caso di vittoria invece Baluardi e soci dovranno attendere i risultati dell’History e del Prato per sapere qualcosa di più positivo, che potrebbe essere salvezza sul campo.

Per questa delicata partita la società grossetana con il suo presidente Iacopo Tonelli, dal momento che l’ingresso al palazzetto è gratuito, invita tutti gli sportivi grossetani e non, ad essere presenti a questa importante sfida, per essere il sesto uomo della partita e, offrirà a tutti gli spettatori presenti un biglietto di curva nord per la partita del Grosseto del giorno dopo e cioè domenica, che si giocherà allo stadio comunale “Carlo Zecchini” alle 15 contro il Real Querceta per dare anche il suo contributo all’Us Grosseto.

Come sempre siamo andati giovedì sera all’allenamento dell’Atlante Grosseto per parlare con il tecnico croato Jukic e sentire le sue impressioni 48 ore di questo importante e delicato match. «Questa – risponde il mister – è una partita dove non possiamo sbagliare davanti al nostro pubblico, noi siamo in serie positiva e spero che oggi si possa continuare con una bella ed importante vittoria. Buone notizie da altri campi sono importanti - afferma Jukic – ma noi dobbiamo rimanere concentrati e pensare solo alla nostra gara e non pensare ad altri. Devo fare i complimenti alla società con il suo presidente Iacopo Tonelli, per l’iniziativa presa che mi ha fatto molto piacere che, oltre all’ingresso gratuito al palazzetto, a tutti i presenti sarà dato un biglietto omaggio in curva nord per la partita dell’Us Grosseto contro il Real Querceta in programma il giorno dopo, domenica 14 aprile e mi auguro che il palazzetto sia veramente stracolmo dei nostri tifosi, che invito personalmente e che ringrazio anticipatamente. Tutte le nostre gare casalinghe dell’ultimo periodo sono state veramente belle ed interessanti da vedere e prometto ai nostri tifosi che anche la prossima sarà così».

Questi i giocatori convocati da mister Jukic che si dovranno alle 11,30 al Centro Sportivo di Roselle per il pranzo: Tamberi, Chisci, Baluardi, Gianneschi, Mateo, Zanella, Falaschi, El Johari, Liburdi, Imperato, Bellucci, Tammaro.

Queste le designazioni arbitrali per la suddetta gara: 1’ arbitro Domenico De Candia, sezione Aia di Molfetta, 2’ arbitro Vincenzo Buzzacchino, sezione Aia di Taranto; cronometrista Andrea Antagonista, sezione Aia di Roma 2.