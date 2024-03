Ultim'ora: Incidente sulla SS1 alle porte della città: collisione tra autoarticolato e furgone

aggiornamento ore 19:00

Grosseto: Nel pomeriggio di oggi verso le 16:50 sulla SS1 Aurelia, presso uscita Grosseto est (direzione Livorno), i sanitari del 118 sono intervenuti per incidente tra autoarticolato e furgone. Sul posto Pegaso 2, tre ambulanze e 2 automediche. Al momento non si conoscono le cause dell'incidente de le condizioni di salute dei feriti. In tutto sono tre le persone, tutti uomini, soccorse dai sanitari del 118: uno di 42 anni trasportato in codice 2 dalla ambulanza CRI Grosseto al Misericordia, uno di 37 e uno 57 anni, portati in codice 3 da Pegaso 2 alle Scotte di Siena.