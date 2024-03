Ufficializzato il programma delle ultime amichevoli del Bbc Grosseto prima dell'Opening Day

Grosseto: Il Bbc Grosseto, dopo aver vinto contro la Fiorentina e aver perso con il Bsc, ha ufficializzato il programma delle gare di amichevoli che completeranno la preparazione della squadra allenata da Junior Oberto in vista del debutto casalingo del 26-27 aprile contro il Parma Clima.

Prima delle tre gare di campionato (in programma venerdì alle 20, sabato alle 15 e alle 20), Biscontri e compagni si confronteranno con il Bsc Big Mat sabato prossimo, 30 marzo. In campo ci saranno anche il nuovo ricevitore José Garcia e l’interbase José Herrera, appena sbarcati in Italia. Mercoledì 3 e sabato 6 aprile il Bbc Grosseto farà da sparring partner alla nazionale italiana LA28 guidata da Gianguido Poma, che da martedì 2 a domenica 7 effettuerà un raduno allo stadio Roberto Jannella. Il 13 aprile ci sarà l’ultimo test contro il Macerata Angels. Le due formazioni effettueranno un doppio incontro su un campo neutro ancora da stabilire tra Perugia e Potenza Picena.

«Il 20 aprile – precisa il direttore sportivo Filippo Olivelli – non ci saranno amichevoli. Il manager Oberto e i suoi collaboratori approfitteranno degli ultimi allenamenti per ripassare gli schemi prima del debutto ufficiale».