Grosseto: Il Circolo Pattinatori Grosseto 1951 ha ufficializzato il programma del 1° Torneo Città di Grosseto-Trofeo Mario Parri, che si svolgerà venerdì prossimo, 22 settembre, al Centro sportivo di via Mercurio. Sulla pista Mario Parri si confronteranno il Cp Grosseto Edilfox, il Centro Giovani Calciatori Viareggio e il Follonica Hockey. Per i biancorossi di Michele Achilli sarà il primo test in vista di una stagione impegnativa, che scatterà ufficialmente domenica 8 ottobre sulla pista di Bassano e proseguirà la settimana successiva, dal 13 al 15 ottobre, con il primo turno di Champions League sulla pista di Noisy Le Grand, alle porte di Parigi.



Prima di affrontare campionato e coppa, però, Saavedra e compagni effettueranno un bel test a Forte dei Marmi, venerdì 29 settembre, in un triangolare che vedrà in pista i versiliesi padroni di casa, Follonica e Circolo Pattinatori Edilfox.

«Vogliamo che questo torneo – sottolinea il presidente Stefano Osti – diventi un appuntamento fisso nel panorama hockeistico cittadino, un’occasione per gli sportivi di vedere all’opera i biancorossi che si stanno preparando per un’annata di conferma dopo gli straordinari risultati dello scorso anno».

Michele Achilli, che sta lavorando insieme al preparatore atletico Stefano Chirone, presenterà alla città i tre nuovi acquisti, il portiere Adrià Català e gli esterni Max Thiel e Matteo Cardella.

Contro il Follonica di Sergio Silva e contro il Viareggio dell’ex Raffaele Biancucci, l’Edilfox si presenterà in campo con i portieri Adrià Català e Paride Sassetti; gli esterni Pablo Saavedra, Mario Rodriguez, Stefano Paghi, Alessandro Franchi, Serse Cabella, Gaston De Oro, Matteo Cardella, Max Thiel. Il prezzo del biglietto è stato fissato in 5 euro.

Il programma del triangolare:

ore 18 Follonica Hockey 1952-CGC Viareggio

ore 19.30 C.P. Grosseto 1951-CGC Viareggio

ore 21 Follonica Hockey 1952-C.P. Grosseto 1951

(foto credit tg/cp)