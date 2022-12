Cultura & spettacolo Tutto pronto per il Concerto di Capodanno 29 dicembre 2022

Redazione Grosseto: Anche il prossimo 1 gennaio 2023, come ormai da molti anni, l’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto si esibirà nel Concerto di Capodanno. L’atteso evento, che si svolgerà al Teatro Moderno alle ore 18, vedrà l’esecuzione di un programma variegato. Vi saranno arie d’opera, di autori quali Puccini, Verdi, Rossini, Bizet e Mozart, cantate da più soprani ed un tenore; vi saranno musiche tradizionali (anche per cornamusa, quali quelle che sono state apprezzate lo scorso 8 ottobre durante il concerto a Buckingham Palace); vi saranno, infine, quelle musiche da ballo che sono ormai caratteristiche dei Concerti di Capodanno. L’Orchestra sarà diretta, com’è consuetudine, da Andrea Colombini, creatore e presidente del Puccini World Festival di Lucca. I cantanti sono gli stessi (oltre ad una ulteriore soprano) che si sono di recente esibiti, con la nostra Orchestra, a Montecarlo ed in Francia; l’Orchestra città di Grosseto, che si avvicina a festeggiare i suoi 30 anni di vita, è ben nota non soltanto nella nostra città.

Per prenotare on line, è attivo il sito https://comunegrosseto.ticka.it/

