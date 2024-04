Triathlon: consegnati gli attestati agli studenti del Fossombroni

Grosseto: Il Fossombroni è sempre più presente nel mondo dello sport, sia con le esperienze didattiche dell’indirizzo sportivo, sia con i progetti PCTO, ovvero l’ex alternanza scuola-lavoro.

L’ultima esperienza in ordine di tempo, per gli studenti della scuola superiore di via Sicilia, è collegata al triathlon, una disciplina olimpica sempre più diffusa che si basa su tre prove: nuoto, bicicletta e corsa. Circa una quindicina di studenti delle classi terza e quarta dello sportivo, hanno partecipato, come assistenti di percorso, alla gara nazionale che si è svolta a Castiglione della Pescaia e che ha coinvolto la società SBR3 del presidente Marco Baldo. A loro, sono stati consegnati degli attestati di partecipazione all’evento. L’esperienza ha arricchito gli studenti, accompagnati dall’insegnante Gabriella Corzani, ma il percorso non è ancora concluso.

All’orizzonte c’è un’altra gara, in programma a Marina di Grosseto l’11 e 12 maggio, in cui gli studenti ripeteranno l’esperienza strettamente collegata all’organizzazione della manifestazione, come la consegna dei pettorali, i rifornimenti, le segnalazioni sul percorso. Questo tipo di iniziative vede da sempre la dirigente scolastica Francesca Dini in prima linea, per un’esperienza sempre più diffusa e collegata al mondo dello sport e del lavoro. L’iniziativa, coordinata dal responsabile dell’indirizzo sportivo della scuola Amedeo Gabbrielli, prosegue in perfetta sinergia con la SBR3 che si è resa disponibile per un’esperienza sul campo riservata agli studenti delle classi seconde del Fossombroni. In questo caso i ragazzi, accompagnati dagli insegnanti Gabriella Corzani e Daniele Spolladore, hanno testato la bellezza del triathlon, una disciplina affascinate che mette racchiude tre sport in uno.