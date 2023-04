Tre su tre: il Villa Croci Bsc under 18 s’impone anche sulla Fiorentina

I ragazzi di Danilo Biagioli, dopo una partenza sofferta, hanno vinto per 8-6 allo stadio Simone Scarpelli



Grosseto: Terza vittoria consecutiva su tre giornate di campionato per il Villa Croci Bsc Grosseto under 18. I biancorossi del manager Danilo Biagioli, dopo una partenza di sofferenza, hanno ribaltato e vinto il match contro la Fiorentina per 8-6, allo stadio Simone Scarpelli. “Voglio fare i miei complimenti – commenta Danilo Biagioli, manager del Villa Croci Bsc Grosseto – a tutti i ragazzi. Dopo essere passati in svantaggio per 4-1, hanno trovato la forza e il carattere per invertire la rotta e imporsi contro una squadra combattiva e ben organizzata. Dobbiamo continuare a lavorare con questa intensità, consapevoli delle nostre potenzialità e che ogni gara può nascondere molte insidie che dobbiamo saper gestire con personalità e concentrazione”.

Da segnalare le due buone prestazioni sul monte di lancio di Thomas Lisci e Omar Benelli, rientrato quest’ultimo da un infortunio. Bene anche le performance di Dennis Giangrande, che ha siglato due valide, di cui un doppio con due punti portati a casa, di Jordan Masi Ariani e dei due under 15 Orlandini e Dragoni. Il prossimo incontro per i biancorossi under 18 sarà mercoledì 3 maggio contro i Lancers.