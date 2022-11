Cultura & spettacolo Tradurre fumetti e manga: trasformare una passione in professione 5 novembre 2022

Redazione Siamo di fronte a un vero boom di fumetti e manga, con lettori “voraci” che leggono in media 17,5 fumetti l’anno, attingendo a questo medium sia nella versione cartacea (nuova o usata) che in formato e-book.

Nel nostro Paese, infatti, gli appassionati di questo medium crescono sempre di più: secondo i dati di Associazione Italiana Editori parliamo di quasi 9 milioni di lettori di fumetti nella fascia di età dai 14 anni in su, con un mercato che ha visto un’impennata del +23,7% nei primi sei mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021, e del +245,4% rispetto al pre-pandemia. In questo contesto vivace e dinamico, tradurre fumetti sembra essere un percorso lavorativo potenzialmente interessante per i molti cultori della “nona arte”. L’Istituto di Alti Studi SSML Carlo Bo, da più di 70 anni la scelta di chi vuole diventare un professionista nel campo dell'interpretariato, della traduzione e della mediazione linguistica, organizza un Workshop sulla traduzione di fumetti e manga indirizzato proprio a chi è interessato ad approfondire questa specifica tecnica traduttiva. Il Workshop sulla traduzione di fumetti e manga della SSML Carlo Bo Il workshop sulla traduzione di fumetti e manga si terrà il 18 e 19 novembre 2022 da remoto e in presenza presso la sede romana della SSML Carlo Bo e prevede interventi da parte di esperti del settore quali: Andrea Tosti : autore di libri, articoli e fumetti su testate italiane;

: autore di libri, articoli e fumetti su testate italiane; Antonio Solinas : critico, sceneggiatore, talent manager, editor e traduttore nel campo dei fumetti americani proposti dall'editore Panini;

: critico, sceneggiatore, talent manager, editor e traduttore nel campo dei fumetti americani proposti dall'editore Panini; Susanna Scrivo : traduttrice di manga dal 2005 e autrice di numerosi volumi di approfondimento;

: traduttrice di manga dal 2005 e autrice di numerosi volumi di approfondimento; Michele Passaro: specialista in traduzione e localizzazione per l'industria dell'intrattenimento. Il Workshop della SSML Carlo Bo è rivolto sia agli studenti dell’Istituto sia a tutti coloro che sono interessati a scoprire di più sul mondo della traduzione del fumetto. Per introdurre il workshop ai lettori di questo medium, la SSML Carlo Bo ha realizzato un’infografica a fumetti che analizza le specificità del fumetto occidentale e giapponese, esamina i trend del mercato e introduce alla professione del traduttore di fumetti e manga.



