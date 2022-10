"Tra la Maremma e il West" incontro con gli scrittori maremmani

Bellini, Prunetti, Pacini, Angeli, gli scrittori maremmani raccontano i loro libri. Martedì 18 ottobre a QB



Grosseto: Si chiama “Tra la Maremma e il West” l’incontro in programma domani, martedì 18 ottobre alle 18 alla libreria QB di Grosseto in piazza della Palma. Ad animarlo saranno gli scrittori Luciana Bellini, Alberto Prunetti, Stefano Pacini e Alessandro Angeli che parleranno dei loro ultimi libri.

L’occasione è la pubblicazione di Non è un pranzo di gala, l’atteso saggio di Alberto Prunetti sulla narrativa working class, uscito a fine settembre per Minimum Fax. Luciana Bellini dialogando con Olivia Goffredi presenterà il suo Donne di Maremma (Effigi), storie di ragazze, mogli e madri del dopoguerra in Maremma, Stefano Pacini parlerà di Malamente, un’educazione maremmana (Effigi), un viaggio in cerca di fortuna e libertà che si intreccia alle grandi vicende del '900, infine Alessandro Angeli presenterà Lo spirito del male, parabola lisergica di William Burroughs (El Doctor Sax), la biografia narrativa del celebre scrittore americano.

Un modo per seguire autori, storie e personaggi che attraversando la Maremma si spingono oltre e per sostenere una piccola libreria indipendente, che a novembre festeggerà i suoi quattro anni di vita.