TPL, AT: Modifiche ai servizi extraurbani di Grosseto

Da venerdì 7 gennaio scattano le prime variazioni. 6 linee coinvolte. Riattivazione di due corse dalla Stazione di Orbetello a Porto Ercole. Variazioni per le linee 49D, 49M, 41P, 18P. Nuove corse – dal 13 gennaio - per la linea 42A

Grosseto: A partire da venerdì 7 gennaio 2023 scatteranno alcune modifiche a sei linee del servizio extraurbano di Grosseto. Tra queste c’è la riattivazione di due corse della linea 02 che dalla Stazione Ferroviaria di Orbetello raggiunge Porto Ercole e la riattivazione dei collegamenti con il Comune di Pitigliano.

Le altre linee coinvolte dalle modifiche – che dal 7 gennaio 2023 prevedono alcuni anticipi di partenze, attivazioni di nuove corse e migliorie sulle coincidenze – sono le linee 18P (Semproniano - Castell’Azzara - Pitigliano), 41P (Pitigliano – Albinia - Grosseto), 49D (Grosseto – Roccastrada – Follonica - Piombino) e 49M (Massa Marittima – Follonica - Piombino).

Nuove corse scolastiche, dal 13 gennaio e fino al 24 marzo, valide solo nei venerdì feriali scolastici, per la linea 42A (Arcidosso – Paganico - Grosseto).

Le modifiche saranno segnalate con avvisi ad ogni fermata delle linee coinvolte.

Qui i dettagli delle variazioni per ogni linea coinvolta:

Riattivazione corse sulla linea 02:

Sarà nuovamente attivata la corsa delle ore 10.53 con partenza da Orbetello FS e diretta a Porto Ercole;

Sarà nuovamente attivata la corsa delle ore 11.15 con partenza da Porto Ercole e diretta ad Orbetello FS.

Variazioni della linea 18P:

La corsa feriale delle ore 19.20 con partenza da Castell‘Azzara e diretta a Pitigliano, sarà anticipata alle ore 17.15 (prosegue per Albinia con la linea 41P alle ore 18.20 da Pitigliano);

Sarà attivata la corsa feriale delle ore 20.27 Pitigliano-Sorano-Pitigliano (con partenza da Albinia linea 41P alle ore 19.22).

Variazioni per la linea 41P:

La corsa feriale delle ore 20.35 Pitigliano-Manciano Albinia sarà anticipata alle ore 18.20 da Pitigliano;

Sarà attivata la corsa delle ore 19.22 da Albinia-Manciano Pitigliano (prosegue per Sorano).

Variazioni per le linee 49D e 49M:

Le corse (linea 49D) delle ore 4.05 – 12.00 – 20.05 da Roccastrada per Piombino avranno il Terminal di fermata a Follonica, via Amendola (ore 5.05 – 13.05 e 21.05), dove effettueranno coincidenza con le corse provenienti da Grosseto e da Massa Marittima; gli utenti diretti a Piombino proseguiranno con la linea 49M in partenza da Follonica, via Amendola alle ore 5.05 – 13.05 e 21.05;

Le corse (linea 49D) delle ore 6.25 – 14.25 – 22.25 con partenza da Piombino Magona e diretta a Roccastrada non saranno effettuate, ma partiranno alle ore 6.54 – 14.54 – 22.54 da Follonica via Amendola per Roccastrada; gli utenti provenienti da Piombino utilizzeranno la linea 49M in partenza alle ore 6.20 – 14.20 – 22.20 da Piombino Porto e dirette a Follonica, via Amendola.

Nuove corse della linea 42-A (Dal 13 gennaio al 24 marzo 2023, valide solo nei venerdì feriali scolastici):

Nuova corsa con partenza alle ore 16.40 da Arcidosso con destinazione S. Angelo Scalo;

Nuova corsa con partenza alle ore 17.05 da S. Angelo Scalo verso Arcidosso, in coincidenza con la corsa (linea B21) delle ore 16.40 da Montalcino a S. Angelo Scalo.