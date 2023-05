Torneo delle Regioni, ultimo try-out per la Toscana: chiamati 18 biancorossi del Bsc

I raduni si terranno questo pomeriggio, mercoledì 17 maggio, sui diamanti di Sesto Fiorentino, Firenze, Arezzo e Grosseto



Grosseto: Al via l’ultimo raduno per le selezioni delle rappresentative della Toscana che dal 2 al 4 giugno parteciperanno al Torneo delle Regioni. Al try-out sono stati convocati ben diciotto tesserati del Bsc Grosseto.

Nel softball, per la categoria Little girls, sono state convocate Viola De Gennaro, Natascia Aquilani, Sveva Miglianti e Francesca Monaci; per la Junior, invece, sono state chiamate Ginevra Fontana, Beatrice Innocenti e Margherita Secciani. Il raduno che si terrà oggi, mercoledì 17 maggio, sarà sul diamante di Sesto Fiorentino. “Le tante convocazioni – commenta Paolo Verrecchia, manager del Big Mat Bsc Grosseto under 18 di softball – dimostrano quanto il nostro settore giovanile di softball sia ricco di talenti. Le nostre ragazze, dalle under 13 alle under 18, stanno realizzando un’ottima stagione, allenandosi con massimo impegno e vincendo con continuità in campionato. Le tante convocazioni dimostrano che la via intrapresa è quella giusta”.

Per quanto riguarda il baseball, sul diamante di Firenze, si ritroverà questo pomeriggio la Senior league: i biancorossi convocati sono Matteo Galli, Thomas Lisci, Leonardo Mangani, Lorenzo Orlandini ed Edoardo Porto. Ad Arezzo, invece, si ritroverà la Junior league con i grossetani Gregorio Pugliese e Riccardo Risico. Infine, per la categoria Little league, che si ritroverà allo stadio Simone Scarpelli di Grosseto, sono stati convocati Serse Benelli, Gianmaria Fontana, Riccardo Guidotti e Alessio Secciani. “Il settore giovanile – commenta Roberto Piccioli, vicepresidente e direttore sportivo del Big Mat Bsc Grosseto – è la nostra più grande risorsa. E quando i nostri ragazzi e ragazze vengono chiamati a rappresentare la Toscana o la nazionale è sempre un grande orgoglio per tutta la società. Oltre a fare i migliori auguri ai giovani biancorossi e biancorosse convocati, voglio ringraziare tutti i manager, i coach e i dirigenti che ogni giorno collaborano per la crescita del nostro settore giovanile”.

(foto di Noemy Lettieri)